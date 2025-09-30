Trump şi reprezentanții Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite
Donald Trump şi directorul general al Pfizer au anunţat marţi un acord de reducere a preţurilor la anumite medicamente vândute în Statele Unite, după ce preşedintele american a afirmat în repetate rânduri că va face acest lucru, relatează AFP, confom Agerpres.
„Vom plăti acum cele mai mici preţuri”, a declarat republicanul de la Casa Albă. Detaliile acordului, inclusiv numărul de medicamente vizate, nu au fost dezvăluite, dar el a precizat că laboratorul Pfizer va beneficia în schimb de o scutire de trei ani de taxe vamale pentru medicamentele anunţate recent de preşedinte.
