Trump şi reprezentanții Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite

Trump şi reprezentanții Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite

Donald Trump şi directorul general al Pfizer au anunţat marţi un acord de reducere a preţurilor la anumite medicamente vândute în Statele Unite, după ce preşedintele american a afirmat în repetate rânduri că va face acest lucru, relatează AFP, confom Agerpres.

„Vom plăti acum cele mai mici preţuri”, a declarat republicanul de la Casa Albă. Detaliile acordului, inclusiv numărul de medicamente vizate, nu au fost dezvăluite, dar el a precizat că laboratorul Pfizer va beneficia în schimb de o scutire de trei ani de taxe vamale pentru medicamentele anunţate recent de preşedinte.

