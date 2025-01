Cele mai bune vânzări din ultimii 5 ani pentru General Motors şi Ford Motor în SUA

Atât General Motors, cât şi Ford Motor au raportat vineri cele mai bune vânzări anuale de vehicule noi în SUA din 2019, înainte de impactul pandemiei de coronavirus şi de problemele lanţului de aprovizionare desfăşurate ani de zile, transmite CNBC, citată de News.ro.

GM a raportat vânzări de peste 2,7 milioane de vehicule în 2024, în creştere cu 4,3% faţă de anul precedent. Producătorul auto a vândut 2,9 milioane de unităţi în 2019.

”Forţa motrice a afacerii noastre sunt vehiculele noi, cu un design şi performanţe excelente în portofoliul nostru, ajutând dealerii noştri să satisfacă mai mulţi clienţi. Avem un impuls semnificativ în 2025”, a declarat Rory Harvey, preşedintele GM al pieţelor globale, într-un comunicat.

Ford a raportat vineri vânzări de 2,08 milioane de vehicule în 2024, în creştere de la puţin sub 2 milioane în 2023.

În 2019, producătorul de automobile a vândut 2,42 milioane de vehicule în SUA. Pentru al patrulea trimestru, Ford a raportat o creştere de 8,8% a vânzărilor de la an la an, la 530.660 de vehicule.

Acest producător de automobile a declarat că vânzările pe întregul an ale vehiculelor sale cu motoare tradiţionale cu ardere internă au crescut cu 0,2% faţă de 2023, în timp ce vânzările de vehicule electrificate au crescut cu 38,3% de la an la an.

Vehiculele electrificate, inclusiv hibridele şi vehiculele electrice, au reprezentat 13,7% din vânzările anuale totale ale Ford.