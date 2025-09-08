Cel puţin 13 morţi în Nepal în urma protestelor provocate de blocarea reţelelor de socializare

Kathmandu, 8 sep /Agerpres/- Cel puţin 13 persoane au murit luni în capitala nepaleză Kathmandu în urma confruntărilor dintre forţele de ordine şi tineri manifestanţi care au încercat să pătrundă în clădirea parlamentului în timpul unui protest împotriva închiderii reţelelor de socializare şi corupţiei clasei politice, relatează agenţiile de știri AFP şi Reuters.

Autorităţile din Nepal au blocat săptămâna trecută accesul la 26 de platforme de social media, inclusiv Facebook, Youtube, X şi Linkedin, invocând faptul că acestea nu s-au înregistrat pe lângă autorităţile locale nepaleze în termenul solicitat, conform unei decizii a Curţii Supreme de la Kathmandu, care a stabilit în anul 2023 ca aceste platforme să numească un reprezentant local şi o persoană însărcinată cu moderarea conţinuturilor.

Autorităţile nepaleze susţin că utilizatori răspândesc de pe conturi false ale acestor reţele de socializare ştiri false, incită la ură ori comit fraude sau alte delicte online. Anterior, în iulie, guvernul nepalez a interzis şi mesageria Telegram, decizie pe care a motivat-o prin creşterea fraudelor online.

Forţele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă după ce protestatarii s-au apropiat de sediul parlamentului şi au încercat să treacă de cordonul de securitate. Bilanţul provizoriu al victimelor în urma confruntărilor este de cel puţin 13 morţi şi 150 de răniţi.

Manifestanţii denunţă, pe lângă blocarea reţelelor de socializare, practicile autoritare şi corupţia guvernului condus de premierul KP Sharma Oli. Platforme social media încă accesibile în Nepal, precum TikTok, au fost inundate de imagini ce arată viaţa luxoasă a copiilor unor responsabili politici nepalezi.

Într-o declaraţie publicată duminică, guvernul nepalez a dezminţit că încearcă să restrângă libertatea de exprimare şi a afirmat că decizia sa contra reţelelor de socializare este menită „să creeze un mediu favorabil protejării şi exercitării libertăţii” cetăţenilor, reafirmând că accesul pe aceste platforme va fi restabilit după ce ele se vor conforma cererilor menţionate.