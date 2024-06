Cel mai lung traseu pedestru din România – Via Transilvanica, traversează acum şi unul dintre cele mai vechi cartiere din Reşiţa / ”Modificăm puțin ruta, vrem să îmbunătățim”

Cel mai lung traseu pedestru din România, Via Transilvanica, traversează acum şi unul dintre cele mai vechi cartiere din Reşiţa, este vorba de Dealul Crucii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Potrivit preşedintelui Asociaţiei Bike Attack, Cătălin Gavrilă, administratorul pe Caraş-Severin al Terrei Banatica – aşa cum este numită Via Transilvanica în judeţ, în lungime de 232 km spune că, prin prelungirea pe raza municipiului de pe Bârzava al acestui traseu, au fost introduse mai multe obiective de interes istoric din urbe. Este vorba de zona Rânduri, Furnalul, Crucea lui Herglotz şi Funicularul de calcar care traversează centrul oraşului, făcând legătura între Dealul Golului şi Dealul Crucii.

„Modificăm puțin ruta vrem să îmbunătățim și principala modificare este că aducem ruta acuma chiar în mijlocul orașului Reșița, chiar prin centru. Dacă inițial o lua așa oarecum pe lângă Reșița, acuma ajunge pe la faimoasa cruce a lui Herglotz, coboară în centrul orașului deocamdată pe sub funicular; visul nostru este să putem merge pe funicular, iar în momentul în care deja visul ăsta se apropie de realitate îți pui speranțele că oamenii chiar se vor bucura de niște obiective inedite chiar dacă ai avut parte de peisaje frumoase ajungi aici la Reșița care, s-a bazat tot timpul pe industrie şi obiectivul ăsta te duce cu gândul într-acolo„, spune Cătălin Gavrilă.

Joi, 27 iunie la Biblioteca Germană „Alexander Tietz” din Reşiţa vor fi comemoraţi 150 de ani de la ridicarea crucii-monument (n.r. Crucea lui Herglotz) de pe Dealul Crucii din oraş. În cadrul evenimentului va fi prezentată o expoziţie documentară cu imagini realizate de omul de cultură Erwin Josef Ţigla – preşedintele Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa.