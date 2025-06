Via Transilvanica sărbătorește 7 ani la Drobeta-Turnu Severin / O bornă va fi inaugurată pe Insula Șimian

Oraşul Drobeta-Turnu Severin va găzdui miercuri, 11 iunie 2025 un eveniment ce marchează 7 ani de la conceperea Via Transilvanica, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Atunci va fi dezvelită și o nouă bornă Via Transilvanica pe Insula Șimian, un loc cu profunde legături istorice cu vechea insulă Ada-Kaleh și cu comunitatea turcă din zonă. Prin această inițiativă, se dorește valorizarea diversității etnice locale și promovarea patrimoniului multicultural al regiunii.

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România, cu un parcurs de 1.400 km de la Putna la Drobeta-Turnu Severin. Inaugurat oficial în 2022, proiectul este realizat de Asociația Tășuleasa Social, o organizație cunoscută pentru inițiative educaționale, culturale și de mediu.

Traseul poate fi parcurs la pas, cu bicicleta sau călare, traversând 10 județe, 7 regiuni istorice și 12 situri UNESCO. Obiectivul său este de a promova turismul sustenabil, comunitățile locale și moștenirea culturală a României.

Programul Evenimentului – 11 iunie 2025

Pe Insula Șimian

12:00 – Întâlnire la pontonul din Drobeta-Turnu Severin (plecare spre insulă)

12:30 – Tur ghidat pe Insula Șimian

12:45 – Dezvelirea bornei Via Transilvanica

Alin Ușeriu, Președinte, Asociația Tășuleasa Social

Alexandra Mocioiu, Membru fondator, Front la Dunăre

13:30 – Întoarcerea de pe insulă

14:00 – Prânz cu invitații speciali și ambasadorii proiectului

La Muzeul Regiunii Porților de Fier

15:30 – Primirea invitaților

16:00 – Discursuri oficiale și lansarea programului de membership Via Transilvanica

Alin Ușeriu – Asociația Tășuleasa Social

Aladin Georgescu – Președinte, Consiliul Județean Mehedinți

Nicolae Drăghiea – Manager, Muzeul Regiunii Porților de Fier

Omer Tetik – CEO, Banca Transilvania

Özgür Kıvanç Altan – Ambasadorul Turciei în România

Ada Milea, Alex Dima, Bogdan Bob Rădulescu – Ambasadori Via Transilvanica

17:00 – Ateliere tematice cu specialiști și reprezentanți ai societății civile

19:00 – 20:00 – Concert special cu Ada Milea – Apolodor