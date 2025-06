Celebrul traseu turistic Via Transilvanica are, de marţi, o poartă de intrare şi în municipiul Braşov

Via Transilvanica, traseul turistic care străbate România, are, începând de marţi, o a treia poartă de intrare, la „kilometrul zero” al municipiului Braşov, în Piaţa Sfatului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru a marca acest lucru, reprezentanţii Tăşuleasa Social au amplasat, aici, o bornă de andezit, care este, de fapt, o lucrare de artă, realizată în cadrul taberelor de sculptură organizate de Asociaţie.

Odată cu deschiderea acestei extensii, care uneşte Braşovul cu comuna Viscri, drumeţii vor avea la dispoziţie trei intrări: Putna, la nord, Braşovul, în centru, şi Drobeta-Turnu Severin, în sud, iar lungimea totală a traseului va creşte de 1.400 la 1.575 de km.

„Eu consider că amplasarea acestei borne este un moment special, pentru că am reuşit să conectăm Via Transilvanica şi Braşovul, astfel cele mai căutate şi recomandate destinaţii turistice din România, inclusiv în cele mai importante publicaţii din lume, sunt parte a aceleiaşi poveşti”, a declarat Damaschin Berende, Trail manager pe Via Transilvanica.

Pe lângă borna din Piaţa Sfatului, pe teritoriul administrativ al Braşovului sunt deja amplasate alte 9 borne kilometrice, o parte fiind de asemenea în municipiul Braşov.

„Este foarte important pentru braşoveni şi pentru cei care ne vizitează oraşul să ştie că de aici începe traseul Via Transilvanica. Următoarea bornă este un pic mai sus, în Piaţa Unirii, la Prima Şcoală Românească, cealaltă în zona Podul Creţului, la Troiţe, şi, de asemenea, sus, înspre Poiană, pe la Pietrele lui Solomon. Mă bucur foarte mult că am ajuns să facem acest lucru aici. Pentru Braşov înseamnă foarte mult, ca şi pentru cei care ne vizitează oraşul”, a spus primarul George Scripcaru.

Întreg traseul Via Transilvanica este semnalizat şi marcat cu stâlpi indicatori, marcaje cu vopsea şi borne kilometrice din andezit, fiecare reprezentând o operă de artă unică.