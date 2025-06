Ministrul Mediului: La Romsilva, am propus reducerea numărului de directori de la 99 la 17. Trebuie să avem astfel de măsuri, chiar dacă sunt dureroase, poate, pentru anumiţi angajaţi

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunţă că a propus reducerea numărului de directori din Regia Naţională a Pădurilor Romsilva de la 99 la 17, un proiect legislativ în acest sens aflându-se pe circuitul de avizare interministerială. Fechet spune că numai în ultimii doi ani Romsilva a cheltuit sute de milioane de lei pentru bonusuri, bonificaţii sau prime la pensionare de care au beneficiat salariaţii Regiei, transmite News.ro.

”Suntem, cred, primul minister care a propus comasarea unor instituţii, s-a întâmplat de anul trecut acest lucru. (…) Am anunţat că nu ne oprim aici, avem în vedere comasarea altor instituţii, instituţiile de control, spre exemplu ar putea fi rapid comasate. Însă dincolo de aceste comasări – şi sunt convins că în fiecare minister există posibilitatea restrângerii numărului de instituţii din subordine sau din coordonare – mai cred că putem avea şi alte tipuri de măsuri, şi aş exemplifica aici reducerea sau eliminarea cu totul, dacă se poate, a risipei de la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, acolo unde au fost plătite sute de milioane de lei, plătite doar în ultimii doi ani pe tot felul de bonusuri, bonificaţii sau prime la pensionare. (…) Toate acele lucruri s-au oprit, urmează în continuare să reorganizăm societatea, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, am pe circuitul de avizare interministerială un astfel de proiect unde am propus, spre exemplu, reducerea numărului de directori de la 99 la 17, eu cred că trebuie să avem astfel de măsuri, chiar dacă sunt dureroase, poate, pentru anumiţi angajaţi”, a declarat Mircea Fechet, miercuri, la briefingul de după şedinţa de Guvern.

Ministrul Mediului a susţinut că, dacă astfel de măsuri vor fi aplicate pe scară largă, se vor diminua problemele legate de deficitul bugetar.

Şi ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Ivan, a anunţat că există proiecte care prevăd reducerea la jumătate a agenţiilor din subordine.

El a spus că pentru a se ajunge la finalitate, după ce se va face ”evaluarea corectă” a angajaţilor de la stat, este nevoie de decizie politică, de un pachet legislativ ”de evaluare corectă” şi de instrumente legale prin care să se demonstreze ”obiectiv” decizia de concediere, în aşa fel încât să nu se ajungă la procese câştigate de către oameni concediaţi, procese care să prevadă plata salariilor din perioada în care aceştia nu au muncit.