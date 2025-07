Diana Buzoianu, ministrul Mediului: RomSilva, astăzi, gestionează hoteluri. Are un hotel de 4 stele în mijlocul Bucureştiului și a reușit performanţa să aibă pierderi

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat joi că regia de stat Romsilva gestionează hoteluri și a reușit să aibă pierderi la un hotel din centrul Capitalei, transmite News.ro.

Romsilva e constant în atenția publică pentru salariile uriașe încasate de conducere, ca și pentru sporurile și primele acordate pentru diferite motive.

”Astăzi, RomSilva are 41 de direcţii, 99 de directori. Pentru anul 2024, pentru aceşti 99 de oameni, au fost alocaţi 12 milioane de lei pentru venituri, 10 milioane de lei pentru sporuri. În acelaşi an, RomSilva iese pe pierderi. Şi atunci, stai să te gândeşti, este eficient modul în care RomSilva îşi face treaba? RomSilva astăzi gestionează hoteluri. Are un hotel în mijlocul Bucureştiului de 4 stele, 41 de directori, 41 de camere are hotelul. Asta este realitatea”, a spus ministrul.

Diana Buzoianu a menţionat că, deşi acest hotel este în circuit turistic şi deschis cetăţenilor, a reuşit performanţa să aibă pierderi în anul 2024, deşi se află în mijlocul Bucureştiului.

”Eu cred că această clădire poate să fie gândită mult mai bine. Poţi să faci un centru de performanţă, poţi să faci un centru de training, de competenţe pentru mult mai mulţi oameni, nu doar pentru cei 99 de angajaţi directori RomSilva”, a explicate ea. Ministrul Mediului a precizat că ”va tăia drastic” şi a anunţat că vrea să pună în dezbatere publică actul normativ cu reforma companiei.