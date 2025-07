Ministrul Mediului: Romsilva nu are un consiliu de administrație funcţional pentru că mandatele membrilor au fost prelungite de atâtea ori încât nu se mai pot prelungi/ Mandatul directorului general putea fi prelungit doar de către un CA

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că Romsilva nu are un Consiliu de Administraţie funcţional pentru că mandatele membrilor au fost prelungite de prea multe ori şi acest lucru nu se mai poate face. De asemenea, Buzoianu a menţionat că mandatul directorului general provizoriu al Romsilva putea fi prelungit doar de către un Consiliu de Administraţie, dar acesta nu există în acest moment, transmite News.ro.

Diana Buzoianu a fost întrebată, luni, în conferinţă de presă, despre situaţia de la Romsilva care nu are niciun fel de şef şi dacă în acest sens este o procedură de selecţie şi în ce stadiu s-ar afla aceasta.

”Pe partea de Romsilva avem un concurs în desfăşurare care era la final, undeva în 90% finalizat, când am ajuns eu în minister. Este un concurs organizat în baza ordonanţei 109, cu etapele care au fost acolo. Nu vă ascund că eu cred că trebuie să fie modificată legislaţia pentru a putea să preîntâmpinăm nişte situaţii cum sunt, de exemplu, cea de acum în care Romsilva a început un concurs pentru CA cu un an şi jumătate înainte, când nici nu se vorbea despre reorganizare, criteriile de performanţă nu sunt corelate cu cele privind reorganizarea Romsilva. Dar astăzi legislaţia nu îmi permite, de exemplu, să anulez un concurs atât de avansat, deşi el nu mai are legătură cu criteriile care ar urma să fie implementate de respectivii membri din CA”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a explicat că au fost prelungite de prea multe ori mandatele provizorii ale membrilor din Consiliul de Administraţie al Romsilva.

”În orice caz, astăzi suntem în punctul în care, pentru că au fost prelungite de prea multe ori mandatele provizorii ale membrilor din CA, nu mai pot fi prelungite şi astăzi Romsilva nu are un CA funcţional, un Consiliu de Administraţie pentru că mandatele lor au fost prelungite de atâtea ori în provizorat încât, pur şi simplu, astăzi nu se mai poate prelungi, s-a atins termenul-limită. Nu se mai poate prelungi. Mandatul directorului general provizoriu care s-a terminat ar fi putut să fie prelungit doar de către un CA, dar cum Romsilva astăzi nu are un CA, nu poate să fie prelungit”, a transmis ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a explicat că este nevoie de o reformă reală în Romsilva şi că această instituţie nu trebuie să rămână politizată.

”Vom finaliza acest concurs şi vom avea probabil un CA care va putea imediat să numească şi un director pe un mandat provizoriu, pentru că, atenţie, şi pentru postul de director general trebuie să fie dat un concurs. Deci astea sunt etapele, aici ne aflăm. Din păcate, această prelungire de provizorat continuă în ultimii ani de zile arată inclusiv acest aspect, nevoia reală de reformă din cadrul Romsilva şi de ce o instituţie nu trebuie să rămână politizată, nu poate să rămână politizată şi să dea şi rezultate. Iată, astăzi ne aflăm în postura în care Romsilva nu are nici director general, nici Consiliu de Administraţie, pentru că pur şi simplu de-a lungul timpului s-a bazat această instituţie pe provizorate prelungite peste termene”, a mai afirmat Diana Buzoianu.