Absență importantă de la CM de Natație din Singapore: Siobhan Haughey, campioană mondială la 200 m liber

Înotătoarea Siobhan Haughey, de patru ori medaliată olimpică şi campioană mondială la 200 m liber, a anunțat că nu va putea lua parte la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore.

Sportiva din Hong Kong vorbește despre o accidentare la spate care-i face probleme și care a obligat-o să declare forfait.

„Sunt tristă că pierd această oportunitate de a concura împotriva celor mai buni din lume, dar acum trebuie să fac ceea ce este mai bine pentru mine”, a declarat Haughey.

În vârstă de 27 de ani, sportiva a concurat în 2025 o singură dată.

Anul trecut, Haughey a cucerit aurul în cadrul probei de 200 m liber la Campionatele Mondiale de la Doha.

De-a lungul carierei, Siobhan a câștigat două medalii de argint: la 100 m și 200 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara anului 2021.

De asemenea, sportiva din Hong Kong a cucerit bronzul în aceleași probe (100 m și 200 m liber) la Paris, anul trecut, la JO.

