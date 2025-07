Institutul “Elie Wiesel”: Președintele Nicușor Dan are nedumeriri nu numai despre diverse organizații, ci și cu memoria persoanelor condamnate pentru crime de război / Cazul străzii care poartă numele lui Mircea Vulcănescu, declarat criminal de război prin sentință definitivă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

“În 2023, Institutul „Elie Wiesel” a solicitat primarului Bucureștiului să promoveze o hotărâre de Consiliu General pentru respectarea OUG 31/2002 și redenumirea străzii Mircea Vulcănescu. Nu am primit răspuns și am chemat în judecată, contencios administrativ, primăria și consiliul. Instanța de fond a decis că administrația locală trebuie să redenumească strada. Numai că primarul și consiliul au făcut recurs. Apelul este în toamna acestui an” a declarat pentru G4Media directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Alexandru Florian, care adaugă: “Prin urmare, președintele României are nedumeriri nu numai despre diverse organizații, ci și cu memoria persoanelor condamnate pentru crime de război.”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Recent, în calitate de președinte al României, Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională împotriva unei legi adoptate de parlament care înăsprește pedepsele prevăzute de OUG 31/2002 pentru infracțiuni ca negarea Holocaustului, apologia criminalilor de război condamnați sau propaganda și apartenența la organizații fasciste sau legionare. Curtea a respins în unanimitate sesizarea, dar președintele Dan a anunțat că va retrimite legea în parlament pentru o nouă deliberare.

Ordonanța de Urgență 31/2002 prevede:

Articolul 12.

Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârșirea infracțiunilor de genocid contra umanității și de crime de război.

Articolul 13.

(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război unor organizații, cu sau fără personalitate juridică.

“De asemenea, în sectorul 2 se afla încă un bust al lui Mircea Vulcănescu. Administrația locală nu a reușit să încheie procedurile pentru a se respecta OUG 31/2002. Amintesc cu acest prilej că liceul economic, administrația locală sector 4 și ministerul educației au încheiat procedurile de redenumire a instituției de învățământ denumită Mircea Vulcănescu” mai spune Alexandru Florian.

Filosoful și sociologul Mircea Vulcănescu a fost subsecretar de stat în guvernul condus de Ion Antonescu în perioada 1941 – 1944. În această calitate el a participat la zeci de ședințe de cabinet și a avut un rol important în punerea în aplicare a politicii de jefuire a evreilor deportați în Transnistria la ordinul lui Antonescu, mulți dintre aceștia pierind acolo.

După război, Mircea Vulcănescu a fost judecat și condamnat, murind în închisoare în 1952. După 1989 împotriva sentinței din 1948 a fost depus un apel care a fost în final respins de Curtea de Apel în 2019 printr-o sentință definitivă care confirmă statutul de criminal de război al lui Mircea Vulcănescu.

Citește și: