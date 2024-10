Cei mai bogați 10 bărbați din Statele Unite nu se pot pune de acord cine ar trebui să fie următorul președinte

În lunile premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024, cursa a fost fie deosebit de strânsă, fie la egalitate. Dar acum fostul președinte Donald Trump pare să aibă un mic avans, potrivit sondajelor din această săptămână de la Wall Street Journal, Financial Times și CNBC.

Piețele predicțiilor au arătat, de asemenea, un rezultat electoral favorabil lui Trump față de candidata democrată, vicepreședintele Kamala Harris. Dar cei mai bogați oameni din SUA, care ulterior au puterea și banii de a influența alegătorii, nu par să se pună de acord cu privire la cine ar trebui să preia Casa Albă în ianuarie.

În timp ce Forbes a constatat că 81 de miliardari o susțin pe Harris și 51 pe Trump, defalcarea celor mai bogați 10 bărbați din SUA arată o divizare – și, în unele cazuri, o reticență în a finanța un candidat sau a-și anunța loialitatea.

Fortune a întocmit o listă cu modul în care cei mai bogați 10 oameni din America au abordat până acum alegerile prezidențiale. Cifrele privind averea netă provin de la Bloomberg’s Billionaires Index începând de joi.

1. Elon Musk

Valoare netă: 237 de miliarde de dolari

Musk a fost un susținător declarat al lui Trump în această campanie. El a cheltuit peste 70 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe Trump și pe alți republicani să câștige în noiembrie și a fost, de asemenea, pe traseul campaniei alături de fostul președinte.

Musk a declarat că super comitetul său de acțiune politică, America PAC, pe care l-a lansat în luna mai, „vizează doar bunul simț, valorile centriste”, dar deja își exercită influența asupra lui Trump. Prima favoare politică pe care i-o va cere lui Trump este să lanseze un Departament al eficienței guvernamentale, pe care Musk l-ar conduce. Musk ar milita pentru un proces național de aprobare pentru vehiculele autonome, eliminând complet reglementările de stat.

2. Jeff Bezos

Valoare netă: 208 miliarde de dolari

În timp ce fondatorul Amazon a scris într-o postare X că Trump a arătat „o grație și un curaj extraordinare sub foc” după tentativa de asasinat de la un miting din 13 iulie, Bezos nu și-a exprimat în mod direct sprijinul pentru niciun candidat.

Cu toate acestea, Bezos s-a certat cu Trump în timpul președinției sale și a sărbătorit victoria președintelui Joe Biden în 2020. Site-ul de informații privind finanțarea campaniei OpenSecrets arată, de asemenea, că Amazon a fost unul dintre principalii donatori corporativi ai campaniei lui Harris, cu un total de aproape 1,5 milioane de dolari.

3. Mark Zuckerberg

Valoare netă: 200 de miliarde de dolari

Zuckerberg a fost atât de copleșit de tentativa de asasinat a lui Trump din iulie, încât și-a manifestat sprijinul pentru fostul președinte – cel puțin conform relatării lui Trump despre un apel telefonic între ei.

„El a spus: „A fost cu adevărat uimitor, a fost foarte curajos””, a declarat Trump în timpul unui interviu acordat vineri Fox Business, adăugând că Zuckerberg «m-a respectat pentru ceea ce am făcut în acea zi».

Trump a spus că CEO-ul Meta i-a spus că nu va susține un democrat în aceste alegeri din respect, deși Zuckerberg a spus public că nu va susține un candidat la președinție.

4. Larry Ellison

Valoare netă: 183 de miliarde de dolari

Ellison este un donator republican de lungă durată. În 2022, acesta a donat peste 30 de milioane de dolari pentru campania senatorului republican Tim Scott din Carolina de Sud, care a fost vehiculat ca potențial contracandidat al lui Trump înainte ca acesta să îl aleagă pe J.D. Vance.

Deși cofondatorul Oracle nu l-a susținut public pe Trump, se pare că cei doi au avut o relație apropiată.

5. Bill Gates

Valoare netă: 161 de miliarde de dolari

Un articol New York Times din această săptămână a dezvăluit că fondatorul Microsoft îl susține pe Harris în alegerile prezidențiale. Surse apropiate lui Gates ar fi declarat ziarului că miliardarul a donat aproximativ 50 de milioane de dolari unei organizații nonprofit care susține campania lui Harris.

Gates s-a ținut în mod notoriu departe de politică și nu a confirmat sau infirmat donația pentru Times. „Aceste alegeri sunt diferite”, a spus el.

6. Larry Page

Valoare netă: 148 de miliarde de dolari

În timp ce unii executivi importanți din domeniul tehnologiei au făcut donații pentru campania lui Trump, fostul CEO al Google nu l-a susținut pe Trump – și nici pe vreunul dintre candidați, de altfel.

„Liderii de afaceri care îl susțin pe Trump ar putea regreta mai târziu”, a declarat în septembrie pentru The Guardian Anat Admati, profesor de finanțe și economie la Stanford Graduate School of Business și director al Corporations and Society Initiative. „Liderii de afaceri care îl finanțează sau îl susțin pe Trump s-ar putea confrunta cu o reacție negativă venită din partea angajaților, a clienților sau a publicului, așa că își asumă un risc mare.”

7. Steve Ballmer

Valoare netă: 147 de miliarde de dolari

Fostul CEO Microsoft s-a concentrat asupra faptelor, lansând un site politic nepartizan, USAFacts, care transformă statisticile guvernamentale în informații pe care publicul larg le poate înțelege.

Proprietarul Los Angeles Clippers a evitat întrebările cu privire la persoana pe care o va vota în acest sezon electoral.

„Acum voi vota? Sigur, sunt un cetățean. Voi merge în privat și voi vota”, a declarat Ballmer pentru Scripps News. „Există probleme asupra cărora am o opinie publică clară. Cred că țara noastră trebuie să cheltuiască mai mult pentru grădiniță pentru copiii mai puțin bogați? Voi spune asta. Și se pare, apropo, că este o problemă nepartizană.”

8. Warren Buffett

Valoare netă: 145 de miliarde de dolari

Legendarul CEO al Berkshire Hathaway a spus fără menajamente că nu va susține pe nimeni în acest sezon electoral.

„Având în vedere utilizarea crescută a rețelelor de socializare, au existat numeroase afirmații frauduloase cu privire la susținerea de către dl Buffett a unor produse de investiții, precum și la susținerea și sprijinirea candidaților politici”, potrivit unei declarații Berkshire Hathaway publicate săptămâna aceasta. „Dl Buffett nu susține în prezent și nu va susține prospectiv produse de investiții și nici nu susține și nu va sprijini candidați politici.”

9. Sergey Brin

Valoare netă: 139 de miliarde de dolari

Cofondatorul Google și fostul președinte al Alphabet nu a susținut public niciun candidat la președinție. Cu toate acestea, potrivit OpenSecrets, Brin a sprijinit mai multe cauze democrate în trecut, inclusiv fostul președinte Barack Obama, Californians for Clean Alternative Energy și DNC Services Corp.

10. Jensen Huang

Valoare netă: 122 de miliarde de dolari

De asemenea, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang nu a susținut public niciun candidat, dar a comentat politicile fiscale ale ambilor candidați pentru CNBC. „Oricare ar fi ratele de impozitare, le vom face față”, a spus el.