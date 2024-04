Cea mai mare tranzacție imobiliară realizată vreodată în Italia: 1,3 miliarde de euro / Un imobil din Milano a fost cumpărat de de Kering, grupul ce deține mărcile Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta și Balenciaga

Imobilul din Via Monte Napoleone numărul 8 a devenit cea mai scumpă proprietate cumpărată vreodată în Italia, scrie Corriere della Sera.

Clădirea de cinci etaje a fost achiziționată de Kering, un grup ce deține brandurile Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta și Balenciaga.

În acest moment, printre chiriași se numără cofetăria Cova, Prada, un mare magazin Yves Saint Laurent, ceasuri Le Coultre și un Burberry care urmează să se deschidă.

Practic, grupul francez a cumpărat compania care deține proprietatea , care este administrată de Kryalos (consilier) și controlată de Blackstone. Dar tranzacția este o noutate și pentru că proprietatea era una dintre cele treisprezece pe care Blackstone însuși le preluase de la Reale Compagnia Italiana la sfârșitul anului 2021, în urmă cu puțin peste doi ani, cheltuind, potrivit unor surse imobiliare, 1,2 miliarde de euro ca preț total. Acum, primește 1,3 miliarde pentru doar unul dintre cele treisprezece active (active care sunt gestionate în diferite fonduri de către Kryalos).

Via Monte Napoleone, care a devenit prima din Europa și a doua din lume în ceea ce privește chiriile de vânzare cu amănuntul, de aproape 20.000 de euro pe metru pătrat, cu mult peste prețurile din Via Sant’Andrea, situată în apropiere și acum la mare distanță de Via della Spiga, este luată cu asalt de casele de modă de lux.

Aflată în inima Quadrilatero, clădirea din secolul al XVIII-lea are cinci etaje: 11.800 de metri pătrați de suprafață brută și peste 5.000 de metri pătrați de spații comerciale.