Cazurile de gripă au crescut de trei ori în ultima săptămână în Mureș / ”Am avut și 70-80 de pacienți sau spre 100 chiar, în același timp, în Serviciul de Urgență”

Camerele de gardă ale spitalelor, unitățile de primiri urgențe, secțiile de pediatrie, dar și cabinetele medicilor de familie sunt asaltate în această perioadă de numeroși pacienți cu infecții respiratorii, rujeolă, gripă și covid, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Dacă în primele două săptămâni din acest an au fost, în total, mai puțin de 60 de cazuri de gripă, săptămâna trecută au fost confirmate 118 gripe, de trei ori mai multe față de săptămâna anterioară. De asemenea, au fost și peste 6.000 de viroze respiratorii și pneumonii.

Cazurile de rujeolă depășesc 830 în județul Mureș, dintre care 55 sunt confirmate de la începutul acestui an.

Mulți pacienți, inclusiv cu covid, au avut nevoie de internare, a precizat pentru Radio Tg.Mureș șeful Direcției de Sănătate Publică Mureș, dr. Iuliu Moldovan: „Suntem în plin sezon de afecțiuni respiratorii și e o presiune destul de mare pe structurile de primiri urgențe și camerele de gardă de la nivelul întregului județ. Secțiile de pediatrie sunt aglomerate, cele de boli infecțioase. Sunt în jur de 5-6 cazuri noi de covid depistate pe zi. Sunt și internate circa 10 cazuri de Covid, iar un caz grav e pe terapie intensivă”.

La Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Târgu Mureș sunt perioade când circa 100 de pacienți se prezintă în același timp, majoritatea cu infecții respiratorii, precizează coordonatorul serviciului, dr. Cristian Boeriu: „În ultimele 2-3 săptămâni, într-adevăr, numărul cazurilor de gripă, atât gripă A cât și gripă B, virus sincițial respirator, am avut și câteva cazuri de covid, sunt mai multe decât în alte perioade ale anului. Realmente, sunt momente în timpul zilei și în timpul nopții în gărzile noastre în care Serviciul este supra-aglomerat. Adică, am avut perioade în care am avut și 70-80 de pacienți sau spre 100 chiar, în același timp, în Serviciul de Urgență dintre care o bună parte erau cu patologii respiratorii și infecțioase”.

Medicii recomandă ca în această perioadă de vârf epidemic să se respecte cu strictețe măsurile de igienă personală, să se evite aglomerările și să se adopte un stil de viață sănătos din care să nu lipsească mișcarea și alimentația bazată de fructe și legume.