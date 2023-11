Câţiva locuitori din Sânmartin – Bihor nu sunt lăsaţi de primărie să își asfalteze strada și să tragă utilitățile pe banii lor pe motiv că ar bloca un proiect european neaprobat încă. De trei ani, oamenii nu se pot muta în case pentru că strada este inundată mai tot timpul

Mai mulţi localnici ai comunei Sânmartin din jud. Bihor reclamă faptul că primăria nu le dă voie să tragă utilităţile şi să îşi asfalteze strada pe cheltuiala lor. De fiecare dată când au înştiinţat instituţia că se vor apuca de treabă, aceasta s-a opus categoric, motivându-le că prin demersul lor ar bloca un proiect european, încă neaprobat. Cei care locuiesc pe strada Decebal spun că din cauza faptului că strada este neasfaltată, aceasta se inundă în urma fiecărei ploi, motiv pentru care nu se pot muta în noile locuinţe. O situaţie care trenează de trei ani.

„Noi am cumparat terenul în 2020. Atunci ni s-a promis că în doi ani o să avem canalizare și apă pe stradă. Am așteptat, crezând că o să se rezolve. Sunt doar 30 m de drum neasfaltat de la strada Decebal până la casa noastră. Am anuntat de fiecare data ca atunci cand ploua, pe strada se aduna foarte multa apa pluviala. Am trimis si solicitare scrisa si am vorbit si personal cu primarul si viceprimarul. Am hotarat cu vecinii de pe strada sa tragem noi pe cheltuiala noastra canalizarea si apa cu o firma privata. A venit topograful sa faca masuratorile si in acel moment nu i s-a permis pe motiv ca ei au facut proiect la UE pentru a primi fonduri si daca noi incepem lucrarile le incurcam proiectul”, a declarat pentru G4Media.ro unul dintre cei care locuiesc pe strada Decebal nr. 23

Viceprimarul localităţii, Lucian Doru Lazăr, a declarat pentru G4Media.ro că în zona respectivă este depus un proiect de extindere a reţelelor de apă şi canalizare şi că nu se pot face investiţii din bugetul local sau privat deoarece cărţile funciare depuse trebuie să fie libere de orice sarcini. Acesta a mai adăugat că în momentul de faţă, proiectul este depus în evaluare la Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurile.

„Avand in vedere faptul ca in zona respectiva este depus un proiect de extindere a retelei de apa si canalizare manajera pe 6 strazi pentru finantare nerambursabila prin PNRR – componenta C1 – Managementul apei, prin Investiția I1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, proiect depus in data de 21.12.2022, astfel in zona respectiva nu se pot face investitii din buget local sau privat deoarece Cartile Funciare depuse trebuie sa fie libere de orice sarcini. In momentul de fata proiectul depus este in evaluare la Ministerul Mediului”, a declarat Lucian Doru Lazăr, viceprimar Sânmartin.

Cu proiectul neaprobat, locuitorii nu știu cum să își rezolve problema.

”Nici nu ni s-a specificat un termen cand o sa se rezolve aceasta problema. Noi am vrea in primavara sau cel tarziu in vara sa ne mutam, dar nu avem acces la casa. Terenul este intr-o zona de case, o zona rezidentiala, aproape toate strazile din jur sunt asfaltate si au canalizare si apa. Saptamana trecuta am vorbit la telefon cu viceprimarul si am revenit si astazi pentru ca au mers acolo muncitorii care lucreaza la interioare si au ramas blocati in mocirla. Raspunsul a fost ca nu au solutie pentru strada noastra. Solutia e simpla: sa ne dea voie sa tragem canalizarea pe strada”, a mai declarat localnicul.