Cosmin Soare Filatov, vehiculat ca viitor consilier al lui Nicușor Dan, apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024

Cosmin Alexandru Soare-Filatov, despre care G4Media a arătat sâmbătă că este vehiculat ca fiind unul din viitorii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan, apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024.
De precizat și că Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general al lui Nicușor Dan.
știre în curs de actualizare
