Tadej Pogacar câștigă titlul european pe șosea, la o săptămână distanță de…

Ciclistul sloven Tadej Pogacar celebrează victoria din cursa pe șosea de la Campionatele Mondiale de ciclism Kigali 2025
Sursa foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

Tadej Pogacar câștigă titlul european pe șosea, la o săptămână distanță de cel mondial

Sportz5 Oct • 22 vizualizări 0 comentarii

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s-a impus, duminică, în cursa pe șosea a Campionatelor Europene, la o săptămână distanță după ce a obținut al doilea titlu mondial consecutiv.

Pogacar a terminat cursa desfășurată în departamentele Drome și Ardeche după patru ore, 59 de minute și 28 de secunde. Remco Evenepoel, principalul rival al slovenului, a venit la puțin peste jumătate de minut în urma acestuia și a obținut doar argintul, similar cu ce s-a întâmplat în Rwanda.

Campionul mondial a demarat cu 76 de km înainte de finish, urmat de un Remco care nu a reușit să țină pasul și câștigătorul Turului Franței 2025 a rămas singur în frunte până la finalul cursei.

Revelația Paul Seixas, în vârstă de 19 ani, a reușit o cursă incredibilă și a câștigat medalia de bronz în fața italianului Christian Scaroni, după ce s-a remarcat și în cursa de pe șosea de la mondiale, cu o săptămână în urmă.

Jonas Vingegaard, campionul Vuelta 2025, s-a retras din cursă cu 109 km înainte de linia de sosire, după ce a rămas mult în spatele plutonului favoriților.

Înainte de Turul Lombardiei de sâmbăta viitoare (11 octombrie), ultima cursă „monument” a anului 2025, Tadej Pogacar are deja un palmares impresionant: a câștigat cursa pe șosea de la Campionatele Mondiale, cursa pe șosea de la Campionatele Europene, Turul Franței, Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, Turul Flandrei, Strade Bianche și UAE Tour.

