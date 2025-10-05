G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jonas Vingegaard a abandonat cursa de o zi a Campionatelor Europene de…

Danezul Jonas Vingegaard este dublu câștigător al Turului Franței la ciclism, edițiile din 2022 și 2023.
Jonas Vingegaard / Sursa foto: Pierre Teyssot / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Jonas Vingegaard a abandonat cursa de o zi a Campionatelor Europene de ciclism după ce n-a reușit să mențină ritmul

Sportz5 Oct • 96 vizualizări 0 comentarii

Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Visma) a fost lăsat în urma plutonului favoriților cu 109 km înainte de linia de sosire și a abandonat, duminică, cursa pe șosea a Campionatelor Europene desfășurată în departamentele Drome și Ardeche.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Câștigătorul Vuelta 2025 n-a fost capabil să țină pasul cu slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) și belgianul Remco Evenepoel (Soudal QuickStep) în această cursă de o zi, tip de probă care îi este incomodă danezului, care are doar o victorie în cursele de o zi în carieră (Drome Classic).

El a fost distanțat de plutonul fruntaș la 109 km de final, imediat după începutul celei de-a doua ascensiuni de la Saint-Romain-de-Lerps (6,8 km cu o pantă medie de 7,3%), când echipa Belgiei a mărit ritmul în fruntea cursei.

Vingegaard nu mai concurase din 14 septembrie, când încheiase ultima etapă a Vueltei. Abandonul său a fost confirmat la 86 km de sosire.

„Am avut mereu dificultăți în cursele de o zi. Aceasta este un test”, spunea danezul la conferința de presă din timpul săptămânii, citat de L’Equipe. „Nu este un obiectiv major al sezonului meu — experiența contează mai mult decât victoria. Dar am cu adevărat visul de a performa în cursele clasice. Duminică voi da totul pentru un rezultat bun.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.