Jonas Vingegaard a abandonat cursa de o zi a Campionatelor Europene de ciclism după ce n-a reușit să mențină ritmul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Visma) a fost lăsat în urma plutonului favoriților cu 109 km înainte de linia de sosire și a abandonat, duminică, cursa pe șosea a Campionatelor Europene desfășurată în departamentele Drome și Ardeche.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Câștigătorul Vuelta 2025 n-a fost capabil să țină pasul cu slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) și belgianul Remco Evenepoel (Soudal QuickStep) în această cursă de o zi, tip de probă care îi este incomodă danezului, care are doar o victorie în cursele de o zi în carieră (Drome Classic).

El a fost distanțat de plutonul fruntaș la 109 km de final, imediat după începutul celei de-a doua ascensiuni de la Saint-Romain-de-Lerps (6,8 km cu o pantă medie de 7,3%), când echipa Belgiei a mărit ritmul în fruntea cursei.

Vingegaard nu mai concurase din 14 septembrie, când încheiase ultima etapă a Vueltei. Abandonul său a fost confirmat la 86 km de sosire.

„Am avut mereu dificultăți în cursele de o zi. Aceasta este un test”, spunea danezul la conferința de presă din timpul săptămânii, citat de L’Equipe. „Nu este un obiectiv major al sezonului meu — experiența contează mai mult decât victoria. Dar am cu adevărat visul de a performa în cursele clasice. Duminică voi da totul pentru un rezultat bun.”