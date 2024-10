Cât câștigă ciclistul anului 2024. Salariul lui Tadej Pogačar echivalează cu un venit mediu în fotbalul european

Ciclistul sloven Tadej Pogačar va rămâne la UAE Team Emirates până în 2030, după ce părțile au ajuns la un consens pentru extinderea contractului, cu unele ajustări, în special financiare. Astfel, Pogačar va primi 8 milioane de euro pe an în cadrul noului acord, în timp ce până acum câștiga 6 milioane de euro, conform La Repubblica.

Aceasta este o sumă fără precedent în istoria ciclismului. În 2030, Pogačar va avea 32 de ani, iar UAE este singura echipă pentru care a concurat în cei cinci ani de carieră profesionistă. Ca lider al echipei, Pogačar le-a adus 25 de victorii în doar 58 de zile de cursă.

„Sunt extrem de mândru să îmi prelungesc șederea aici, la UAE Team Emirates,” a declarat Pogačar. „Această echipă a fost casa mea în ultimii cinci ani și chiar nu mă pot imagina în altă parte. Cele mai frumoase momente din cariera mea au venit la UAE Team Emirates și asta datorită întregului personal, conducerii, coechipierilor și partenerilor care îmi permit să concurez la cel mai înalt nivel. Sunt foarte entuziasmat de viitor. Această echipă îmi oferă cea mai bună șansă de a lupta pentru victorii și asta este exact ceea ce încerc să fac”.

Salariu mediu în lumea fotbaliștilor din ligile mari

Totuși, cele 8 milioane de euro câștigate de Pogačar, sumă record în ciclism, par modeste comparativ cu fotbalul, unde salariile pot depăși 200 de milioane de euro pe sezon (cum este cazul lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită). Chiar și în Europa, salariile de top ale fotbaliștilor sunt impresionante: Kylian Mbappe câștigă în jur de 70 de milioane de euro la noul său club, Real Madrid, fiind cel mai bine plătit jucător din Europa, potrivit Forbes.

Un exemplu mai apropiat de Pogačar este Jamal Musiala, tânărul jucător de 21 de ani de la Bayern München, câștigă 9 milioane de euro pe an și este în discuții pentru un nou contract, care i-ar putea crește semnificativ venitul.

