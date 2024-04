Cartea „Mic dejun la Tiffany”, legată în piele și bătută cu diamante în valoare de 1,5 milioane de dolari

Un exemplar „Mic dejun la Tiffany”, cartea scriitorului american Truman Capote, născut în urmă cu puţin peste un secol şi decedat în urmă cu 40 de ani, a fost legată în piele și acoperit cu o mie de diamante în valoare de 1,5 milioane de dolari, relatează News.ro.

„Străzile Londrei sunt pavate cu aur, străzile din New York sunt pavate cu platină şi diamante”, a declarat pentru AFP Kate Holland, meşterul britanic care a legat în piele singurul exemplar al romanului lui Capote „Mic dejun la Tiffany” (1958) şi l-a acoperit cu 1.035 de diamante şi un safir smarald.

Această lucrare, realizată timp de trei ani împreună cu bijutierii britanici Bentley & Skinner pentru o librărie americană de lux, Lux Mentis, este expusă până duminică la Târgul Internaţional de Cărţi Rare şi Antichităţi din New York, chiar în inima Manhattanului.

Prezentată şi iluminată într-o colivie de abanos, „Mic dejun la Tiffany” de Truman Capote (1924-1984) este oferită la 1,5 milioane de dolari. Nu a existat nicio ofertă şi nicio negociere.

Diamantele, în valoare totală de 30 de carate, fac parte dintr-o hartă a Manhattanului, insula New York.

Iar safirul este poziţionat la colţul dintre 5th Avenue şi 57th Street, unde se află legendarul magazin al bijutierului american Tiffany, redeschis în aprilie 2023 sub egida gigantului francez al produselor de lux LVMH.

Tiffany, o emblemă a luxului newyorkez încă din 1940 şi renovat pentru prima dată după pandemia de Covid, a fost imortalizat în filmul adaptat după cartea cu acelaşi nume („Diamonds on the Sofa”, 1961), regizat de Blake Edwards şi interpretat de Audrey Hepburn şi George Peppard.

Această comedie romantică cu o dimensiune psihologică şi cartea mai întunecată despre traumele din copilărie ale personajului spun povestea lui Holly Golightly, o tânără mondenă capricioasă care trăieşte din farmecele ei în New York şi visează să se căsătorească cu un miliardar care ar copleşi-o cu bijuterii.

Pentru legătoarea de cărţi Kate Holland, romanul este o „poveste de dragoste cu New York”, punct mondial al artelor, luxului şi finanţelor.

Şi chiar dacă artista recunoaşte că nu se simte „confortabil” cu preţul cerut de 1,5 milioane de dolari, ea crede că această carte poate fi un „obiect de artă” care să fie expus mai degrabă decât „ascuns într-o cutie sau pe un raft”.

Opera şi viaţa lui Capote, la fel de celebru pentru scandalurile sale ca şi pentru scrierile sale, au fost, de la moartea sa, survenită la 25 august 1984 la Los Angeles, cu o lună înainte de a împlini 60 de ani, adaptate pentru ecran, cel mai recent la începutul acestui an în filmul lui Gus Van Sant „Feud: The Betrayals of Truman Capote”, cu Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane şi Demi Moore.