Carpathia Trails 2025: Tot ce trebuie să știi despre evenimentul din 5 iulie și la care vor lua parte mulți campioni ai României

Pe 5 iulie 2025, la Cheile Grădiștei Fundata, se va desfășura a patra ediție a Carpathia Trails, un eveniment unic de alergare montană care te provoacă să alegi între 6 curse individuale, cu distanțe și diferențe de nivel adaptate pentru orice grad de antrenament.

EXPLOREAZĂ TREI MUNȚI LEGENDARI SAU CHIAR PE TOȚI, DACĂ AI CURAJUL!

De la 102 km la cea mai scurtă cursă de 6 km, traseele Carpathia Trails se întind pe Bucegi, Leaota și Piatra Craiului, într-un singur eveniment memorabil organizat de Yolo Events:

▶ Carpathia UltraTrails – 102K

▶ Bucegi Trails – 57K

▶ Bucegi Trails – 57K – TEAM

▶ Piatra Craiului Trails – 45K

▶ Leaota Trails – 36K

▶ Fundata Trails – 23K

▶ Cheile Grădiștei Trails – 6K

▶ Yolo Kids Race

UN NUMĂR IMPRESIONANT DE PARTICIPANȚI

Peste 1500 de concurenți (din care 422 de fete), din 25 de țări, participă la această a 4-a ediție, cele mai bine reprezentate fiind Danemarca, Belgia și Grecia.

Dintre aceștia, aproape 200 sunt copii. La fiecare eveniment Yolo Events, copiii au parte de propriile curse – mereu gratuite și non-competitive. Este felul nostru de a planta semințele pasiunii pentru mișcare încă de la cele mai fragede vârste.

O SUITĂ A EXCELENȚEI LA START

Ediția din 2025 aduce la start un StarLine de excepție, cu sportivi de elită, medaliați în competiții internaționale și prezenți în clasamentele de top ale celor mai prestigioase circuite de trail running:

MĂDĂLINA FLOREA a cucerit trasee legendare precum Mont Blanc, Sierre-Zinal, Mammoth Trail și Headlands 27k, dar momentul care a făcut inimile fanilor să bată mai tare a venit în martie 2025, la finala Golden Trail Series, unde a făcut spectacol. Cu acest nou succes, a urcat direct pe locul 3 în clasamentul general mondial.

BOGDAN DAMIAN, clasat pe locul 5 în Golden Trail World Series, un alergător echilibrat și determinat, mereu dedicat echipei.

LEONARD MITRICA, prezent în Golden Trail World Series, cu performanțe notabile la Zegama și multiple victorii în România.

ROBERT HAJNAL, pionier al alergării montane în România; în 2018, Robert a terminat UTMB pe locul 2 și a pus România pe harta alergării montane mondiale. Fondatorul TrailRunning Academy.

DENISA DRAGOMIR a cucerit podiumuri internaționale la cele mai dure curse montane, inclusiv titlul mondial în 2022 și Seria Mondială Skyrunner în 2021. În 2025, ea a revenit spectaculos, după o pauză de maternitate.

CRISTIAN MOȘOIU e campion național la alergare montană pe distanțe scurte și lungi, a stabilit recorduri în curse dificile și a terminat pe locul 20 în prestigiosul CCC (100km) de la UTMB. Diagnosticat cu spondilită anchilozantă, el transformă durerea în motivație și muntele în aliat.

ALEX CORNESCHI are la activ trei maratoane terminate în sub 2 ore și 15 minute. De-a lungul carierei, a obținut multiple titluri naționale și a stabilit recorduri personale remarcabile. În aprilie 2024, el a participat la Maratonul de la Boston unde a înregistrat o performanță solidă, terminând cursa pe locul 20.

ANTOANELA MANAC a fost de șase ori campioană națională la triatlon, a obținut multiple titluri naționale și balcanice la duatlon și triatlon și a reprezentat România în competiții internaționale importante, inclusiv la Cupe Europene și Mondiale. Este multiplu campioană națională la triatlon și duatlon.

ROBERT NECULA, alergător cu record de sub 1h07m la semimaraton și sub 2h25m la maraton. A câștigat proba de 10K la OMV Bucharest Half Marathon 2025. La Wings for Life World Run 2025, pe pista „Iolanda Balaș-Soter”, a făcut 53 de kilometri și a terminat pe locul 65 din peste 310.000 de alergători.

SUSTENABILITATE ȘI SPIRIT SPORTIV

Alergăm pe munți, dar cu grijă pentru ei. La Carpathia Trails, performanța merge mână în mână cu responsabilitatea. Anul acesta, medaliile pentru copii sunt realizate din plastic reciclat și sunt printate 3D.

PARTENERII CARPATHIA TRAILS 2025

Evenimentul este organizat de Yolo Events și beneficiază de susținerea unor branduri active în dezvoltarea sportului de masă din România:

▶ Sponsori gold: SportGuru

▶ Sponsori serie Yolo Events: Alpha Bank, Mega Image, Pepsi, Misura, Goldnutrition,

Fortzoso, YoPro, Dormeo Home

▶ Parteneri: Edenia Foods, Cheile Grădiștei, WeAreSports, StayFit, Jidvei, Dacia

▶ Partener tehnic: Asics

▶ Parteneri media: G4 Media, Rock FM, SportID

▶ Parteneri de organizare: Amicii Salvamont Brașov, Complex Cheile Grădiștei, De Șirnea Experience, Ebike Piatra Craiului, Nomad Ecovillage, OffRoadAjuta, Parcul Natural Bucegi, Parcul Național Piatra Craiului, Salvamont Romania, Tabere și Circuite Silviu Balan

▶ Organizator: Yolo Events

DESPRE YOLO EVENTS

Am creat YOLO Events în 2022 din pasiune pentru sport, sănătate și dorința de a promova un stil de viață echilibrat.

Propunem cea mai mare serie de evenimente multisport din România, ocazie pentru echipa noastră să cultive plăcerea de a face mișcare, indiferent de vârstă sau nivel de experiență. Ne ghidăm după o traiectorie clară: inspirație și educație despre beneficiile unui stil de viață activ, în inima comunității.

Organizăm evenimente sportive de anvergură – alergare urbană, alergare montană, ciclism și triatlon – în mai multe colțuri ale țării, pe parcursul întregului an:

▶ Gerar – alergare nocturnă (campusul Politehnica București)

▶ Yolo Jersey – ciclism șosea (București)

▶ Timișoara 21k by SportGuru – concurs internațional de alergare urbană (Timișoara)

▶ Carpathia Trails – alergare montană în Bucegi, Piatra Craiului și Leaota, curse pentru

toate nivelurile de experiență, de la 6k la 102k și cursa copiilor – gratuită (Cheile

Grădiștei – Fundata)

▶ Transfier – unul dintre cele mai frumoase triatloane din Europa (Transfăgărășan)

▶ Buzău 21k – alergare urbană (Buzău)

În ultimul an au participat la competițiile Yolo Events peste 12.000 de sportivi amatori și elite din peste 30 de țări, printre care Ungaria, Serbia, Marea Britanie, Franța, Spania, Elveția, Germania, chiar și Canada, Australia și Statele Unite ale Americii. Dacă doriți să aflați mai multe, intrați pe Yolo Events.

Despre Carpathia Trails

Dacă aveți nevoie de ceva, suntem aici:

Ruxandra Hristescu