”Captain America: Brave New World” din universul Marvel, în cinematografele româneşti

„Captain America: Brave New World/ Captain America: Curajoasa Lume Nouă” rulează în cinematografele din România din 14 februarie, cu avanpremiere în 12 februarie, în formatele 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D şi Dolby Atmos, transmite News.ro.

Noul thriller politic din Universul Marvel prezintă un capitol plin de adrenalină, cu Anthony Mackie preluând scutul lui Captain America, după retragerea lui Steve Rogers. Filmul explorează teme puternice precum rezilienţa, evoluţia, încrederea şi trădarea, împletite într-o reţea complexă de intrigi politice. Cu o poveste captivantă, reuşeşte să fascineze atât fanii seriei, cât şi pe cei care descoperă pentru prima dată Universul Marvel.

Când o conspiraţie globală ameninţă stabilitatea lumii, Sam Wilson, noul Captain America, se vede prins într-o reţea periculoasă de intrigi şi trădări, unde fiecare alegere poate schimba cursul istoriei. Pe măsură ce investighează forţele care acţionează din umbră, o nouă ameninţare îşi face apariţia – Red Hulk, o putere distructivă, capabilă să răstoarne echilibrul fragil al lumii.

Captain America: Brave New World marchează cel de-al cincilea capitol al francizei dedicate eroului cu scut din Universul Marvel, urmând după „Captain America: The First Avenger” (2011), „Captain America: The Winter Soldier” (2014), „Captain America: Civil War” (2016) şi „The Falcon and the Winter Soldier” (2021), şi deschizând astfel un nou capitol plin de provocări şi alianţe neaşteptate.

În regia lui Julius Onah, pelicula este produsă de Kevin Feige („Black Panther”, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film) şi Nate Moore, avându-I pe Louis D’Esposito şi Charles Newirth drept producători executivi. Scenariul este scris de Rob Edwards şi Malcolm Spellman, Dalan Musson şi Julius Onah, Peter Glanz, pe baza poveştii scrise de Rob Edwards, Malcolm Spellman şi Dalan Musson.

În rândul distribuţiei, se remarcă Harrison Ford (nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun actor principal în „Witness”), Anthony Mackie („The Falcon and the Winter Soldier”), Danny Ramirez („Top Gun: Maverick”), Shira Haas („Unorthodox”), Carl Lumbly („Doctor Sleep”), Xosha Roquemore („Precious”), Giancarlo Esposito („Breaking Bad”), Liv Tyler („The Lord of the Rings”), Tim Blake Nelson („The Incredible Hulk”).