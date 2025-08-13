G4Media.ro
Nicușor Dan summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Nicușor Dan: Salutăm determinarea președintelui Trump de a aduce o pace durabilă în Ucraina / Trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri / Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, într-o postare pe X după participarea la videoconferința „Coaliției de voință”, că trebuie să se ajungă la un armistițiu în Ucraina înainte de a se purta orice negocieri și că este nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei.

„Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că, „fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă”.

„Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc.

De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei.

Suntem de acord, de asemenea, că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai precizat Nicușor Dan.

