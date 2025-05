Când s-au întâlnit ultima dată Putin şi Zelenski? Cronologia conflictului dintre cei doi

Liderul rus Vladimir Putin nu a venit, joi, la Istanbul ca să discute cu Volodimir Zelenski despre un acord de pace care să pună capăt războiului de mai bine de trei ani, aşa cum îl provocase omologul ucrainean după ce la sfârşitul săptămânii trecute şeful Kremlinului a propus brusc „discuţii directe” ruso-ucrainene, transmite Reuters, citată de News.ro.

Putin s-a întâlnit ultima dată cu omologul său ucrainean Zelenski la 9 decembrie 2019, la un summit la Paris, cu scopul de a avansa eforturile de restabilire a păcii în estul Ucrainei. Se întâmpla cu mai mult de doi ani înainte de invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, la 24 februarie 2022, relatează Reuters.

Zelenski, care preluase funcţia prezidenţială în mai 2019, şi Putin au purtat discuţii cu preşedintele Franţei, Emmanual Macron, şi cu cancelarul german de atunci, Angela Merkel, într-un efort reînnoit de a pune capăt unui conflict care, la acel moment, ucisese peste 13.000 de persoane din 2014.

În 2014, forţele loiale preşedintelui ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici au ucis zeci de demonstranţi la Kiev, iar acesta a fugit în cele din urmă în Rusia, în mijlocul unei revolte populare. Moscova a răspuns prin trimiterea de trupe sub acoperire pentru a cuceri peninsula Crimeea, pe care Rusia a anexat-o rapid. De asemenea, în regiunea Donbas din estul Ucrainei, agenţi ruşi şi rebeli ucraineni pro-ruşi au lansat o revoltă armată şi au declarat două „republici populare” independente.

La 9 decembrie 2019, după o serie de întâlniri bilaterale la Palatul Elysee, Putin şi Zelenski au intrat în sală pentru întâlnirea celor patru lideri. Putin şi Zelenski au avut un contact vizual redus şi nu şi-au strâns mâinile în faţa camerelor de luat vederi.



Ulterior, după ce a început agresiunea la scară largă a Rusiei în Ucraina, iar Moscova a proclamat că sunt ale ei patru regiuni ucrainene din sud-est, deşi nu le controla în totalitate, Volodimir Zelenski a emis un ordin prin care se interziceau negocierile cu Moscova cât timp la conducerea Kremlinului se află Vladimir Putin.

La rândul său, Kremlinul îl consideră pe Zelenski preşedinte nelegitim, întrucât mandatul lui a expirat în mai 2024, însă, dat fiind că în Ucraina este în vigoare legea marţială, nu au putut fi organizate noi alegeri.

Joi, Putin a respins provocarea de a se întâlni faţă în faţă cu Zelenski în Turcia, trimiţând în schimb o delegaţie de rang secund la discuţiile de pace planificate, în timp ce preşedintele Ucrainei a anunţat că ministrul său al apărării, Rustem Umerov, va conduce echipa Kievului.

Acestea vor fi primele discuţii directe între părţi din martie 2022, dar speranţele într-un progres major au fost diminuate şi mai mult de preşedintele american Donald Trump, care a declarat că nu va exista nicio schimbare a situaţiei fără o întâlnire directă între el şi Putin. Atât Trump, cât şi Putin susţin de luni de zile că sunt de acord să se întâlnească, dar nu a fost stabilită nicio dată.

Zelenski a declarat, la rândul său, că decizia lui Putin de a nu participa, dar de a trimite ceea ce el a numit o delegaţie „decorativă” arată că liderul rus nu este serios în ceea ce priveşte încheierea războiului, în timp ce Rusia a acuzat Ucraina că încearcă „să facă un spectacol” în jurul discuţiilor.

Nu este încă clar când vor începe efectiv discuţiile.

„Nu putem alerga în jurul lumii în căutarea lui Putin”, a declarat Zelenski după o întâlnire în Antalya cu preşedintele turc Tayyip Erdogan. „Simt lipsă de respect din partea Rusiei. Fără timp de întâlnire, fără agendă, fără delegaţie la nivel înalt – aceasta este lipsă de respect personal. Faţă de Erdogan, faţă de Trump”, a declarat Zelenski reporterilor.