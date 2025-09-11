Cancelarul german analizează o prelungire a termenului limită pentru închiderea termocentralelor pe cărbune

Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască, a declarat miercuri seara cancelarul Friedrich Merz, la o întâlnire cu directorii din industria energetică, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

Chiar dacă „nimeni nu vrea să oprească” procesul de renunţare la cărbune, „este întotdeauna uşor când vine vorba de închidere şi este destul de complicat să deschizi noi capacităţi”, a spus Merz. „Aş dori ca lucrurile să fie invers”, a adăugat cancelarul.

Cea mai mare economie a Europei s-a angajat să pună capăt utilizării cărbunelui până în 2038 şi următoarea mare termocentrală pe lignit, cea de la Jänschwalde aparţinând firmei LEAG AG, este programată să închidă o nouă unitate până la finele acestui an. În cazul centralelor pe huilă şi a micilor centrale pe lignit nu există noi închideri iminente pentru că sectorul şi-a atins deja obiectivele stabilite pentru 2028.

Germania va avea nevoie de capacităţi de rezervă atunci când scade producţia regenerabilelor, după ce a închis ultimele reactoare nucleare în urmă cu doi ani. Autoritatea de reglementare a anunţat săptămâna trecută că, până în 2035, va fi nevoie de noi capacităţi de 22 până la 36 de Gigavaţi, pentru a echilibra sistemul.

„Subiectul securităţii aprovizionării industriei noastre este pe primele locuri pe lista priorităţilor noastre”, a spus Merz.

Totuşi, sugestia cancelarului va avea nevoie de sprijinul Parlamentului pentru că închiderile de termocentrale sunt făcute la ordinul organismului de reglementare, indiferent de intervenţia politică.

Guvernul de la Berlin vrea să subvenţioneze extinderea centralelor pe gaze, pentru a stabiliza reţeaua în momentele când scade producţia de energie fotovoltaică şi eoliană. Planul presupune convertirea, treptată, a facilităţilor pe gaze pentru a funcţiona cu hidrogen, dar costurile ridicate ale acestei transformări necesită subvenţii de ordinul miliardelor de euro, care trebuie aprobate de Uniune Europeană.

Miercuri, Merz a sugerat că nu totul trebuie să fie gata imediat pentru hidrogen şi că, între timp, ar putea fi construite centrale pe gaze.

De asemenea, cancelarul german a sugerat că ar trebui să fie încetinit procesul de extindere a regenerabilelor pentru a rezolva situaţiile de blocaj pe reţea. Guvernul va lua o decizie în acest sens pe baza unui studiu important, care va fi prezentat săptămâna următoare. Studiul a fost comandat pentru a estima care va fi cererea de electricitate a Germaniei în următorii ani. Totuşi dezvoltatorii de capacităţi regenerabile au criticat metodologia folosită la realizarea studiului, avertizând că o eventuală reducere a ţintelor în domeniul energiei curate riscă să pună în pericol obiectivele climatice ale Germaniei.