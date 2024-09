Campionul Evenepoel a adăugat tricoul curcubeu celor două medalii de aur câștigate la Paris 2024, devenind primul bărbat și doar al doilea ciclist din istorie, după Grace Brown, care reușește să câștige titlul olimpic și cel mondial în același an

Ciclistul belgian Remco Evenepoel a câștigat, duminică, proba de contratimp la categoria elite masculin de la Campionatele Mondiale de la Zürich, Elveția. Evenepoel își continuă anul istoric, adăugând acest titlu la cele două medalii de aur cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Evenepoel și-a păstrat titlul de campion mondial la contratimp, încheind cursa de 46,1 km cu un avans de 6 secunde față de Filippo Ganna și de 54 de secunde față de Edoardo Affini. Ganna și Affini au obținut argintul și bronzul pentru Italia, medalia lui Affini fiind cea mai bună performanță a sa la Campionatele Mondiale de Ciclism pe Șosea, după ce câștigase titlul european la această disciplină cu două săptămâni înainte.

Evenepoel a adăugat tricoul curcubeu celor două medalii de aur câștigate la Paris 2024, devenind primul bărbat și doar al doilea ciclist din istorie, după Grace Brown, care reușește să câștige titlul olimpic și cel mondial în același an. Brown a realizat această performanță mai devreme în aceeași zi, în proba de contratimp feminin, conform Olympics.

Startul probei de contratimp nu a fost lipsit de tensiune pentru Evenepoel, lanțul bicicletei sărind cu puțin timp înainte de plecare, iar echipa sa a avut nevoie de timp pentru a remedia problema. Cu toate acestea, odată pornită cursa, ciclistul belgian a dominat traseul de 46,1 km, fiind lider la fiecare dintre cele trei puncte de control, încheind cu un timp de 53 minute și 01,98 secunde. În ultimele momente, Evenepoel a avut chiar timp să sărbătorească înainte de a trece linia de sosire.

De două ori campion mondial la contratimp, Filippo Ganna a fost al doilea cel mai rapid la fiecare punct de control, dar nu a reușit să-l depășească pe Evenepoel, încheind cu doar șase secunde în urmă, repetând astfel locurile unu și doi de anul trecut.

„A fost o zi foarte dificilă pentru mine. Mi-a sărit lanțul cu un minut înainte de start și nu am avut contor de putere, așa că a fost un contratimp pur, bazat pe simțuri”, a declarat Evenepoel după cursă.

„M-am chinuit în ultimii doi kilometri. Am împins tare la ultima urcare și am dat totul la coborâre. La un contratimp, mai ales la un campionat, nu contează diferența de timp. Când am văzut timpul meu în verde, am simțit că trebuie să sărbătoresc. A fost o zi grozavă din nou.”

Remco Evenepoel, în vârstă de 24 de ani, a făcut istorie la Jocurile Olimpice din acest an, devenind primul bărbat care câștigă medaliile de aur atât la cursa de șosea, cât și la proba de contratimp în aceeași ediție. În acest sezon, Evenepoel, proaspăt revenit dintr-o accidentare, a terminat pe locul trei la Turul Franței 2024, competiție pe care slovenul Tadej Pogacar a dominat-o copios.