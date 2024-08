Alain Delon: Câinii mei nu m-au dezamăgit niciodată / Două gesturi uriașe făcute de actor pentru animalele nimănui

Alain Delon s-a stins din viață la 88 de ani. Marele actor francez a fost un mare iubitor de animale. „Toată viața mea este acolo, în mormintele câinilor mei”.

În aceste cuvinte se vede toată dragostea pe care Alain Delon o avea pentru prietenii săi cu patru lăbuțe. Iar pe terenul proprietății sale din Douchy sunt înmormântați aproximativ 50 de câini. Fiecare cu propria sa piatră funerară, cu numele lui. Cuplurile au fost îngropate împreună. Un întreg cimitir, ca să-i aibă alături pentru totdeauna.

Alain Delon, sex-simbol cu o viață zbuciumată, care a murit la vârsta de 88 de ani, a găsit mereu la câini acea iubire adevărată și sinceră care i-a umplut singurătatea interioară cu care a trăit, mai ales în ultimii ani de viață.

Actorul a trăit întotdeauna cu câini și unul dintre primii săi prieteni a fost Gaia, o femelă Dobermann. „Într-o zi am strigat la ea, am lovit-o pe spate. S-a aşezat şi s-a uitat la mine – a spus Delon – am văzut-o plângând”. Din acea zi, Delon a realizat cât de bine sunt câinii capabili să-și transmită emoțiile: „De atunci am înțeles totul. De atunci câinii mei au zâmbit mereu”, a adăugat el.

O dragoste care l-a determinat să ajute și animalele mai puțin norocoase decât ale lui: Delon a fost printre principalii susținători ai bătăliilor pentru drepturile animalelor a prietenei sale Brigitte Bardot. Actorul nu s-a abținut să facă gesturi senzaționale: odată a trimis un elicopter să salveze un pisoi căruia i-au fost tăiate lăbuțele. După ce și-a revenit, a adoptat pisoiul.

În 2009, un alt episod a arăta marea lui dragoste pentru câini: lângă Perpignan, un câine fără stăpân a ajuns victima nebuniei crude a unui cuplu – o fată de 22 de ani și iubitul ei de 17 ani – l-au stropit cu benzină și i-au dat foc. Micul Pinscher, numit mai târziu Mambo, a supraviețuit arsurilor de gradul trei de pe 40% din corpul său datorită unui efort uriaș al unor medici veterinari. Cazul a stârnit un val de indignare și a dat naștere unui lanț de solidaritate cu animalele fără stăpân la care a participat și fotbalistul Zinedine Zidane, dar și Alain Delon.

„Vreau să fiu îngropat împreună cu câinii mei. Nu-mi pasă de nimic altceva, vreau doar să fiu cu ei. Ei au fost singurii care m-au iubit necondiționat, mereu acolo pentru mine, fără a cere nimic în schimb”, declarase actorul într-unul dintre ultimele sale interviuri.

Sursă : La Repubblica/Foto: Instagram/alaindelonarchive