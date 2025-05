Bucureştiul este din nou centrul şahului mondial / Garry Kasparov, Vishy Anand şi Augusta Dragic au deschis etapa românească a Grand Chess Tour 2025

Bucureştiul a devenit din nou centrul şahului mondial, găzduind una dintre cele mai importante etape ale Grand Chess Tour 2025. Etapa românească, Superbet Chess Classic România, a debutat cu o ceremonie de deschidere spectaculoasă, organizată marţi la Grand Hotel Bucharest, transmite News.ro.

În acest an aniversar, turneul celebrează un deceniu de existenţă şi reuneşte pe aceeaşi scenă figuri legendare ale şahului şi invitaţi speciali din sportul şi cultura românească, în prezenţa fondatorului GCT, Garry Kasparov. Acestuia i-a fost acordat un premiu onorific pe scena evenimentului, în semn de recunoaştere pentru contribuţia sa globală în promovarea şahului.

“Lumea se schimbă, dar unele lucruri rămân la fel. Ba chiar se îmbunătăţesc. Doresc să le mulţumesc celor de la Fundaţia Superbet pentru devotament şi pentru că sunt alături de Grand Chess Tour şi că nu se opresc din a extinde prezenţa şahului în lume. Acum am ajuns, de asemenea, şi în Brazilia, un nou membru al evenimentului nostru. Vreau să vă mulţumesc că împreună am reuşit să avem alături tot mai multe ţări reprezentate în cadrul Campionatului nostru. Faptul că am reuşit să continuăm această călătorie ne spune că şahul şi-a găsit locul pe care îl merită. De-a lungul carierei mele mi-am dorit ca şahul să fie respectat pe deplin şi recunoscut ca fiind o parte Integrantă a societăţii moderne. Mulţumesc Fundaţiei şi Saint Louis Chess Club că au făcut ca acest vis să fie o realitate. Acum, după 10 ani de Grand Chess Tour, se încheie un ciclu şi cu siguranţă începe altul,” a declarat Garry Kasparov.

La evenimentul de deschidere au participat cei 10 Mari Maeştri internaţionali înscrişi în competiţia din România, preşedinta Fundaţiei Superbet, Augusta Dragic, alături de invitaţi speciali precum Garry Kasparov, Vlad Ardeleanu, preşedintele Federaţiei Române de Şah, şi Vishy Anand. Alături de invitaţii care au luat cuvântul pe scenă, în sală s-au aflat şi personalităţi marcante precum Florin Gheorghiu, primul mare maestru român, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Camelia Potec, Ana Maria Brânză, Virgil Stănescu, Codin Maticiuc, Bogdan Stelea, Benny Agegbuyi, Ioan Andone, Cătălin Moroşanu, Mihai Covaliu, George Boroi, Marius Niculae.

Din partea sponsorului principal sau aflat în sală fondatorul Superbet, Sacha Dragic, Hans-Holger Albrecht – preşedintele Superbet, şi Adam Lamentowicz – Chief Commercial Officer, CEE Superbet.

„Aniversarea a zece ani de Grand Chess Tour ne găseşte cu aceeaşi convingere că şahul are un rol esenţial în educaţie şi în formarea gândirii strategice. Este o onoare să găzduim din nou această competiţie la Bucureşti şi să fim parte dintr-un proiect care inspiră performanţă la nivel global. Le mulţumim ambasadorilor noştri care dau forţă acestui mesaj şi cred, alături de noi, că şahul poate schimba destine,” a declarat Augusta Dragic, preşedinta Fundaţiei Superbet.

Ceremonia a inclus şi o prezentare a turneului, a jucătorilor şi tragerea la sorţi a perechilor din prima rundă, care a avut loc cu ajutorul unor monede speciale realizate de Monetăria Statului, marcând 100 de ani de şah românesc – o premieră care onorează tradiţia şi valoarea istorică a sportului în România.

Cei 10 Mari Maeştri care se vor confrunta la Bucureşti se află în topul mondial al şahului şi provin din cele mai puternice şcoli ale sportului minţii. Printre ei se află:

– Fabiano Caruana (SUA) – locul 2 mondial, unul dintre cei mai constanţi jucători ai ultimei decade;

– Gukesh Dommaraju (India) – actualul campion mondial, cel mai tânăr jucător din istorie care a câştigat titlul;

– Alireza Firouzja (Franţa) – locul 3 mondial şi câştigătorul Grand Chess Tour 2024;

– Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistan) – locul 4 mondial, o forţă emergentă în circuitul internaţional;

– Wesley So, Levon Aronian, Praggnanandhaa R., Jan-Krzysztof Duda şi Maxime Vachier-Lagrave – jucători consacraţi, cu palmares de campioni;

– Bogdan Daniel Deac (România) – wildcard-ul turneului şi cel mai bine clasat şahist român, prezent pentru a treia oară consecutiv în GCT.

Pe tot parcursul competiţiei (7–16 mai), partidele încep la orele 15.00 şi se încheie în jurul orei 20.00, excepţie făcând ultima zi, când competiţia începe la orele 14:00. Deschiderea fiecărei zile competiţionale se va face printr-o primă mutare făcută de invitaţi speciali, sportivi, oficiali şi diverse personalităţi ale vieţii publice din România. În cea dintâi rundă a turneului de şah prima mutare le revine lui Virgil Stănescu şi lui Codin Maticiuc, Brand Ambassadors Superbet.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar biletele sunt deja disponibile. Intrarea este gratuită pentru copiii sub 14 ani (pe bază de înregistrare aici). Vârstă minimă pentru participare este de 5 ani, cu menţiunea că trebuie menţinută liniştea în sala de concurs.

Tema turneului rămâne „Uniting Minds”, un mesaj care celebrează şahul ca forţă a raţiunii, păcii şi excelenţei. Toate fondurile obţinute din vânzarea biletelor la Superbet Chess Classic România 2025 vor sprijini direct două evenimente internaţionale dedicate sportului adaptat: Clinica Internaţională de Baschet Adaptat şi Turneul Internaţional de Baschet în Scaun Rulant „Maria”. Ambele vor avea loc în România, reafirmând angajamentul Fundaţiei Superbet faţă de accesibilitate şi incluziune în sport. Prin această direcţionare a fondurilor, organizatorii îşi propun să ofere sportivilor, antrenorilor şi arbitrilor nu doar vizibilitate, ci şi resursele necesare pentru a se antrena şi concura în condiţii de performanţă.

Prima mutare i-a avut protagonişti pe Garry Kasparov şi unul dintre sportivii la Turneul de Baschet în Scaun Rulant, ASP Oradea, Constantin Bracon.

Grand Chess Tour (GCT) este un circuit de şah internaţional, care aliniază cei mai buni jucători ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari “ambasadori” ai şahului în lume, a inspirat crearea Grand Chess Tour şi a contribuit, totodată, la consolidarea parteneriatului dintre organizatori.