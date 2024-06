Bucharest PRIDE are loc între 21 și 29 iunie / Sondaj la comanda Asociației Accept: 56% dintre români sunt de acord cu o formă de recunoaștere și protecție legală a familiilor formate din persoane de același sex, căsătorie sau parteneriat civil

A nouăsprezecea ediție Bucharest PRIDE, eveniment organizat anual de comunitatea LGBT din România, va avea loc în perioada 21 – 29 iunie, fiind marcată de o serie de evenimente în Capitală și de un marș pe data de 29 iunie pe un traseu de la Guvern până la Parlament. Potrivit organizatorilor, evenimentul din acest an este o ediție manifest desfășurată sub sloganul WE ARE READY, ”arătând că societatea românească e mai pregătită ca niciodată pentru egalitate în drepturi, respect și demnitate pentru persoanele LGBTQIA+”.

Potrivit comunicatului organizatorilor, o majoritate istorică reprezentată de 56% dintre români este de acord cu o formă de recunoaștere și protecție legală a familiilor formate din persoane de același sex, fie prin căsătorie civilă, fie prin parteneriat civil, potrivit cercetării „Atitudini și percepții față de nevoia de protecție și recunoaștere a familiilor LGBT din România” realizată de Cult Research pentru Asociația ACCEPT.

Acest rezultat indică o creștere de 13 puncte procentuale față de 2021. În plus, 72% dintre români consideră că familiile lor nu ar avea nimic de pierdut dacă familiile formate din persoane de același sex ar avea drepturi egale.

Potrivit comunicatului, statul român are obligații față de toți cetățenii români, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen a acestora, dar și față de partenerii săi europeni și internaționali. Îndeplinirea acestor obligații nu mai suferă amânare. România trebuie să ofere protecție și recunoaștere legală familiilor formate din persoane de același sex și să adopte o procedură de recunoaștere juridică a genului care să respecte standardele de drepturile omului pentru persoanele transgender.

“Suntem pregătiți este despre noi toți: persoane LGBTQIA+, familiile noastre, aliați ai comunității – oameni care zi de zi fac pași către o lume mai primitoare, mai diversă, mai incluzivă. Cu toții suntem, într-o formă sau alta, pregătiți pentru iubire! Suntem doar în etape diferite de acceptare a acestui fapt.’’, subliniază Florian-Mihail Păun, coordonatorul Bucharest Pride 2024.

“Arta queer din România este în continuă dezvoltare. Așadar urmărim ca, ușor-ușor, să oferim o dimensiune curatorială evenimentelor din cadrul Bucharest Pride. Anul acesta am căutat să aducem evenimente cât mai diverse, care să reprezinte comunitatea și să ofere o platformă cât mai multor artiști și experți queer și să ofere, deopotrivă, oportunități de învățare pentru aliați, membri ai familiilor comunității și publicul larg. Anul acesta vă așteptăm cu proiecții de film, discuții cu experți, ateliere, spectacole, petreceri, concerte și nu numai – toate cu scopul de a arăta că atât comunitatea, cât și noi, ca societate, suntem gata să trecem la pasul următor: suntem gata pentru drepturi egale, respect reciproc și oportunitatea de a învăța lucruri valoroase unii de la ceilalți.”, adaugă Ilinca Prisăcariu, directoarea artistică a Bucharest PRIDE 2024.

Programul Bucharest PRIDE 2024

Anul acesta, săptămâna PRIDE debutează cu o nouă ediție a petrecerii Queer Night – programată de la ora 22:00 la Nook Club. Printre evenimentele pregătite de organizatori în acest an se numără 3 proiecții de film “Queer on screen” la Cinema Elvire Popesco. Festivalul Internațional de Film Queer – ART200 propune o proiecție de scurtmetraje queer urmate de o discuție cu reprezentanți ai echipelor din spatele filmelor proiectate, iar pentru a încheia seria de proiecții cinematografice din Săptămâna PRIDE 2024, Asociația ACCEPT, împreună cu F-Sides & Bad Unicorn, aduc în avanpremieră în România filmul “Love Lies Bleeding”, regizat de Rose Glass.

În cele 9 zile de festival, comunitatea și aliații vor putea alege dintr-o listă de peste 30 de expoziții, proiecții, spectacole, ateliere, conferințe și concerte la care să celebreze cultura și identitatea Queer. Programul Săptămânii PRIDE 2024 este disponibil pe pagina de Facebook a Asociației ACCEPT https://shorturl.at/blha2.

PRIDE Park: 28 – 29 iunie, Parcul Izvor

Un spațiu sigur în care membrii comunității LGBTQIA+ și aliații săi sunt invitați să se bucure de zilele de festival în aer liber, Pride Park va fi și anul acesta un loc de întâlnire pentru artiștii queer, organizațiile LGBTQIA+ din țară și comunitate. Aici, participanții vor găsi în diminețile zilelor de vineri și sâmbătă, 28 și 29 iunie, activități de relaxare, precum Arts&Crafts, activități sportive, sesiuni de yoga și un atelier de teatru senzorial. Vineri, începând cu ora 15:00, scena PRIDE Park va fi dedicată performance-urilor artiștilor locali queer, într-un spectacol plin de culoare și energie. Programul integral al celor două zile de PRIDE Park poate fi găsit pe pagina de Facebook ACCEPT: https://shorturl.at/sr4vt.

Părinții persoanelor LGBTQIA+ sunt vizibili și vocali la Bucharest Pride

Mișcarea pentru drepturi egale este mai puternică prin implicarea părinților persoanelor LGBTQIA+. Aceștia vor fi prezenți la evenimentele dedicate, la standul Grupului civic “Părinți pentru Egalitate”, cât și pe scena Bucharest Pride. Părinți ai persoanelor LGBTQIA+ din România și Republica Moldova vor vorbi despre iubirea necondiționată, experiența coming out-ului, importanța grupurilor de suport și despre modalități de implicare pentru a obține drepturi egale.

Marșul Bucharest PRIDE 2024: 29 iunie, cu pornire de pe Calea Victoriei

An de an, comunitatea LGBTQIA+ din România iese în stradă pentru a-și celebra identitatea, pentru a-și face vocea auzită și pentru a-și revendica dreptul la o viață demnă. Anul acesta, persoanele queer și aliații comunității sunt invitați să strige împreună “WE ARE READY! România e pregătită!”.

Programul Marșului:

16:00 – 17:00 – Întâlnirea participanților pe Calea Victoriei (intersecție cu Strada Gheorghe Manu și trotuarele adiacente Căii Victoriei).

17:00 – 19:00 – Traseul marșului este următorul: intersecție Piața Victoriei cu Calea Victoriei – Calea Victoriei – Pod Națiunile Unite – Bd. Națiunile Unite – traversare Bd. Libertății – alveola Parc Izvor – Parc Izvor (orele 17:00 – 19:00). Traseul va fi parcurs pe carosabil, respectând toți participanții la marș și îndrumările organizatorilor și ale forțelor de ordine.

19:00 – 22:00 – Finalul marșului Bucharest Pride în Parcul Izvor.

Finalul Bucharest PRIDE va fi unul memorabil: un concert Olivia Addams, pe scena PRIDE Park (în Parcul Izvor), cu artista locală Krrysopher cântând în deschidere, de la ora 20:00.

Bucharest PRIDE este un eveniment organizat de către Asociația ACCEPT.

Sponsori: Nivea, Honeywell, Accenture

Cu sprijinul: Friedrich Naumann Foundation for Freedom Romania

Spații partenere: Nook Club, InFLUX, Manasia HUB, Cinema Elvire Popesco, Centrul Național al Dansului București

Organizații partenere: ARAS, Ark Oradea, ART200, Asociația Choice, Bad Unicorn, Club Sportiv Ocazional (CSO), Egal Oradea, F-SIDES, Centrul GDM (GENDERDOC-M), HerTime, H Brașov, Identity.Education, Loud Iași, Mozaiq, Pride România, Queer Sisterhood Cluj, Sens Pozitiv, TransCore

Instituții partenere: Ambasada Germaniei, Ambasada Franței, Institutul Francez

Parteneri media: Radio Guerrilla, History Channel, Elle, Unica, Glamour, IQads, Scena9, Zile și Nopți, Observator Cultural, HAPP.