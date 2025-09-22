BREAKING Planul secret în patru puncte al Kremlinului pentru a influența alegerile din Republica Moldova – dezvăluiri Bloomberg despre violențele și furtul de voturi organizate de oamenii lui Vladimir Putin

Documente obținute de Bloomberg arată că Rusia a pus la punct o strategie complexă, cu patru direcții principale, pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Planul are ca obiectiv final îndepărtarea președintei Maia Sandu de la putere și blocarea parcursului european al țării.

Strategia a fost finalizată în primăvară și, potrivit surselor, a fost coordonată direct de Kremlin.

Miza este uriașă: Moldova, situată între Ucraina aflată în război și România, stat membru NATO și UE, a devenit un câmp de luptă geopolitic între forțele pro-europene și cele pro-ruse. Alegerile au loc la mai puțin de un an după un referendum strâns câștigat, prin care populația a votat pentru continuarea drumului spre Uniunea Europeană, în pofida acuzațiilor de ingerință rusă.

Conform documentelor citate de Bloomberg, planul Kremlinului include patru direcții mari de acțiune:

recrutarea de moldoveni din diaspora, inclusiv din Rusia, pentru a-i mobiliza la vot în secții din Uniunea Europeană

finanțarea de proteste menite să destabilizeze situația internă

o campanie masivă de dezinformare pe rețele sociale.

Moscova intenționează să folosească materiale compromițătoare pentru a șantaja oficiali publici și a perturba procesul electoral.

Bloomberg nu a putut confirma dacă planurile sunt puse deja în aplicare, însă doi oficiali europeni citați de publicație afirmă că este „aproape sigur” că Rusia va încerca să le ducă la bun sfârșit.

Între timp, autoritățile moldovene au intensificat măsurile de securitate, blocând sute de conturi pe TikTok și confiscând sume importante de bani despre care se crede că urmau să fie folosite pentru cumpărarea de voturi.

Chiar luni dimineață, procurorii și polițiștii din Republica Moldova au făcut peste 250 de percheziții la persoane suspectate că plănuiau proteste violente, finanțate de Rusia.

Kremlinul a refuzat să comenteze aceste acuzații, menținându-și poziția oficială că nu intervine în alegerile din alte state. Totuși, precedentele există: în ultimii ani, au fost relatate cazuri de ingerință rusă în Georgia și în România, unde autoritățile au investigat o rețea de conturi false și boți AI care ar fi influențat opinia publică.

În fața acestei presiuni, Maia Sandu a avertizat în Parlamentul European că Moldova riscă să fie folosită de Rusia ca instrument împotriva Ucrainei și ca platformă pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene. Ea a subliniat că alegerile din această toamnă sunt cruciale pentru securitatea și stabilitatea întregii regiuni.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, promite să accelereze procesul de aderare la UE și să atragă fonduri europene esențiale pentru dezvoltarea țării. Totuși, sondajele recente arată că PAS ar putea pierde majoritatea parlamentară, ceea ce ar putea duce la o coaliție fragilă sau chiar la blocaje politice.

Opoziția este divizată între un bloc care se pretinde pro-european, dar critic la adresa guvernării, și o alianță pro-rusă condusă de fostul președinte Igor Dodon. Documente separate arată că Dodon, pe când era șef al statului, ar fi cerut serviciilor de informații să monitorizeze nu doar adversarii săi politici, ci și alte figuri pro-ruse și oameni de afaceri. Dodon neagă acuzațiile și susține că toate acțiunile sale au fost în interesul național.

Un alt element din planul rusesc este generarea percepției unui scrutin competitiv, dar controlat în așa fel încât să reducă sprijinul pentru Maia Sandu. Se preconizează o intensă campanie de mesaje pe Telegram, TikTok și Facebook, în română și rusă, prin care Sandu este acuzată că ar fi „marioneta Occidentului” și că ar împinge țara spre sărăcie și război.

În final, planul prevede și proteste violente în ziua alegerilor și după, menite să conteste rezultatul votului și să ceară demisia Maiei Sandu dacă PAS pierde, sau să acuze fraudă dacă PAS câștigă. Scenariul indică o perioadă de tensiune majoră pentru Moldova, cu posibile implicații grave asupra securității întregii regiuni.