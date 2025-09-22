BREAKING Peste 250 de percheziții concomitente în Republica Moldova, la persoane suspectate că erau finanțate de Rusia și plănuiau evenimente violente

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Polițiștii și procurorii din Republica Moldova fac luni dimineață peste 250 de percheziții concomitente în mai multe localități din țară și la câteva penitenciare, potrivit unui comunicat oficial

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Perchezițiile vizează sute de persoane care, cu finanțare din partea Rusiei, ar fi pregătit proteste violente și ”destabilizări în masă”, potrivit comunicatului.

Perchezițiile autorităților au loc cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare decisive din 28 septembrie.

Autoritățile moldovene au avertizat constant că Rusia finanțează mișcări violente care au ca scop dărâmarea guvernării pro-europene și deraierea Republicii Moldova de pe drumul spre UE.

Comunicatul integral:

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în această dimineață, cu peste 250 de percheziții în localitățile din R. Moldova, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din R. Moldova.

„Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale. Perchezițiile au loc atât la figuranții antrenați, cât și în unele penitenciare”, anuntă poliția.