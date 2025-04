BREAKING LIVE Pană masivă de curent în Spania și Portugalia / Sunt afectate și regiuni din sudul Franței interconectate la rețeaua spaniolă / Reuniune de criză a Guvernului de la Madrid / Președintele guvernului regional al Andaluziei: „Totul indică posibilitatea unui atac cibernetic”

Penele de curent au afectat comunicațiile, aeroporturile, rețelele de transport de mare viteză, spitalele atât în Spania, cât și în Portugalia. Semafoarele și centrele comerciale au fost, de asemenea, afectate. Circulația metroului a fost oprită.

UPDATE Ora 15.48: Rețelele de telefonie mobilă au fost, de asemenea, afectate de această pană masivă de curent.

Reporterii agenției de presă AFP din Madrid și Barcelona au văzut oameni ieșind pe străzi, ținând smartphone-urile ridicate pentru a încerca să prindă semnal.

Potrivit agenției de presă, mulți oameni au folosit radioul, mai degrabă decât telefonul, pentru a afla ultimele știri.

UPDATE Ora 15.41: Operatorul rețelei electrice spaniole Red Electrica a declarat că începe să restabilească furnizarea energiei electrice în nordul și sudul țării.

Acesta a declarat că acest lucru este „esențial pentru restabilirea treptată a alimentării cu energie electrică”.

„Continuăm să lucrăm pentru a restabili alimentarea cu energie electrică”, a adăugat acesta într-o actualizare, transmite The Guardian.

UPDATE Ora 15.40: Toate trenurile au fost oprite pe întreg teritoriul Spaniei

Operatorul spaniol de căi ferate, Renfe, a confirmat că „întreaga rețea națională de electricitate a fost întreruptă”. Acesta a precizat că toate trenurile au fost oprite din circulație și că nu au existat plecări din stații.

UPDATE Ora 15.30: Președintele guvernului regional al Andaluziei: „Totul indică posibilitatea unui atac cibernetic”

Președintele guvernului regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a afirmat că, potrivit informațiilor care i-au fost transmise de centrul regional de securitate cibernetică, „totul indică faptul că o pană de curent de această amploare nu se poate datora decât unui atac cibernetic”.

Cu toate acestea, Moreno a confirmat că nu a primit niciun fel de comunicare din partea Guvernului Spaniei cu privire la suspendarea generalizată a energiei electrice și că a ajuns la această concluzie „doar cu datele noastre”.

Baronul popular a indicat că activitatea în spitale funcționează normal deoarece acestea dispun de generatoare de electricitate și că este mai preocupat de situații precum cele generate de trafic din cauza inoperabilității semafoarelor. Moreno și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la durata penei de curent. „Vom vedea cât va dura aceasta, deoarece generatoarele au o capacitate de doar 24 de ore”.

UPDATE Ora 15.28: Madridul activează situația operațională 2 a Planului teritorial de urgență al Comunității Madridului (PLATERCAM) având în vedere situația generată de pana de curent generalizată din regiune.

Această situație prevede intervenția statului sau a administrațiilor locale pentru a controla situațiile de urgență în care se produc daune extinse.

Există un singur nivel superior de gravitate, situația 3, potrivit El Pais.

UPDATE Ora 15.24: Aeroportul internațional Barajas din Madrid și Humberto Delgado din Lisabona au fost închise după ce au rămas fără curent electric, iar telecomunicațiile au fost, de asemenea, afectate, locuitorii din cele două țări declarând că nu au acces la rețelele de telefonie mobilă. Între timp, alte aeroporturi din regiune au fost blocate, transmite Euronews.

Numeroși pasageri au rămas blocați în metrourile din capitalele spaniolă și portugheză, trenurile fiind blocate în tunelurile dintre stații, relatează Euronews Portugal.

Pana de curent a afectat și spitalele, inclusiv spitalul La Paz din Madrid și mai multe unități medicale din Portugalia, unele fiind nevoite să anuleze operații.

UPDATE Ora 15.21: Haos în trafic în centrul Barcelonei din cauza nefuncționării semafoarelor: „Este sfârșitul lumii, nu-i așa”?

Să conduci prin centrul Barcelonei a devenit o afacere riscantă. Oprirea miilor de semafoare a făcut ca mașinile și pietonii să se deplaseze practic în orb, fără ca nimeni să știe cine are prioritate. În zona densă Eixample, cu o mobilitate ridicată a vehiculelor, șoferii s-au îngrămădit la intersecții așteptând ca vehiculele de pe străzile perpendiculare să traverseze sau să le cedeze trecerea. Toți încetineau în fața semafoarelor stinse pentru a se asigura că strada perpendiculară nu se mișcă și nu provoacă o coliziune laterală. Trecătorii au profitat de aglomerația de pe multe străzi pentru a traversa printre vehiculele oprite pe cealaltă parte a drumului. „Acesta este sfârșitul lumii, nu-i așa?”, a spus sarcastic un șofer de pe strada Aragón, în timp ce încerca să pornească radioul în căutare de știri, relatează El Pais.

UPDATE Ora 15.18: 23 de trenuri ale metroului din Barcelona au fost evacuate

Transports Metropolitans de Barcelona raportează că, în momentul penei de curent, avea 24 de trenuri în tunelurile rețelei. Toate trenurile, cu excepția unuia, au fost evacuate, potrivit surselor Transports Metropolitans de Barcelona, transmite El Pais.

UPDATE Ora 15.12: Conform celor mai recente informații, au fost raportate întreruperi suplimentare ale energiei electrice până în Belgia, transmite Euronews.

UPDATE Ora 15.02: Pana de curent afectează și regiuni din sudul Franței interconectate la rețeaua spaniolă. Locuitorii din Andorra și părți ale Franței care se învecinează cu Spania au raportat că au fost afectați de această pană de curent.

UPDATE Ora 14.59: „Totul este în haos”

Lynne Morgan, care locuiește în Santarém, Portugalia, a declarat că „nu există curent electric, nu există semafoare și totul este în haos”, scrie Sky News.

Luis, care locuiește la nord de Lisabona, a declarat că, la auzul veștii privind întreruperea curentului, a crezut că este vorba de „un preludiu al războiului”.

Wade a declarat: „Sunt în aeroportul din Barcelona. Cu aproximativ 40 de minute în urmă s-a întrerupt curentul, inclusiv iluminatul. Curentul a revenit acum, dar nu sunt afișate porțile pe ecrane.”

UPDATE Ora 14.55: Imaginea care arată cum este afectat traficul aerian în Spania și Portugalia. Încă nu se înregistrează anulări pe scară largă, dar monitorizăm situația pe măsură ce aceasta evoluează, potrivit Flightradar24.

🔌❌ Air traffic in Spain and Portugal is being impacted by widespread electrical outages affecting both countries. We’re not yet seeing widespread cancellations, but we are monitoring the situation as it develops. pic.twitter.com/tFo3k4cHHn

— Flightradar24 (@flightradar24) April 28, 2025