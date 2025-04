BREAKING LIVE Pană masivă de curent în Spania și Portugalia / Reuniune de criză a Guvernului de la Madrid / Președintele Consiliului European: „Nu există indicii privind vreun atac cibernetic” / Alimentarea cu energie a fost restabilită în unele zone ale Peninsulei Iberice

Penele de curent au afectat comunicațiile, aeroporturile, rețelele de transport de mare viteză, spitalele atât în Spania, cât și în Portugalia. Semafoarele și centrele comerciale au fost, de asemenea, afectate. Circulația metroului a fost oprită. G4Media transmite LIVE text cu evenimentele și declarațiile esențiale:

UPDATE Ora 18.22: O aeronavă TAROM cu 150 de pasageri la bord a reuşit să decoleze de la Madrid / Au fost folosite generatoare de urgenţă pentru deschiderea uşilor / Zeci de zboruri, cu întârzieri mari sau anulate

UPDATE Ora 18.13: Puțin câte puțin, energia electrică revine în Sevilla

Semafoarele au început să funcționeze pe unele străzi și cartiere din Sevilla. De asemenea, electricitatea revine în municipalitățile din zona metropolitană a capitalei andaluze.

Cu toate acestea, Universitatea din Sevilla și numeroase școli, cluburi sportive și toate centrele educaționale și-au suspendat activitățile ca măsură de precauție.

UPDATE Ora 18.11: Mărturii din Spania și Portugalia, în blackout: „Nu sunt semafoare, nu sunt trenuri, nu este metrou”/ „Nicio modalitate de a-ți încărca telefonul, nici de a cumpăra mâncare. Supermarketuri și magazine s-au închis”

UPDATE Ora 17.53: Operatorul francez RTE furnizează energie electrică Spaniei

Operatorul francez de rețea RTE contribuie la alimentarea rețelei electrice spaniole, potrivit The Guardian.

RTE spune că a realimentat deja 700 MW din consumul spaniol și că va crește ajutorul imediat ce rețeaua iberică îl va putea primi.

În prezent, nu există niciun impact în Franța, precizează compania, adăugând că a fost restabilită alimentarea cu energie electrică a locuințelor din Țara Bascilor din Franța care au rămas fără curent în cursul zilei de astăzi.

UPDATE Ora 17.41: „Nu există indicii privind vreun atac cibernetic”

Președintele Consiliului European, António Costa, fost prim-ministru portughez, tocmai a confirmat că a luat legătura cu liderii spaniol și portughez cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică care afectează aceste țări.

„Operatorii de rețea din ambele țări lucrează la găsirea cauzei și la restabilirea alimentării cu energie electrică”, a spus el.

Dar el a adăugat că „în acest moment, nu există indicii privind vreun atac cibernetic”.

UPDATE Ora 17.37: Starea centralei nucleare Cofrentes (Valencia) este stabilă, potrivit guvernului

Delegatul guvernului în Comunitatea Valenciană a instituit un organism de gestionare, Cecop, după activarea Planului extern de urgență nucleară la centrala nucleară Cofrentes (Valencia), în urma pierderii energiei electrice. Starea centralei nucleare este stabilă și aceasta este răcită cu energie electrică externă. Monitorizarea continuă, transmite El Pais.

UPDATE Ora 17.30: Ce este un blackout și din ce motive poate să apară

UPDATE Ora 17.26: Un „fenomen atmosferic rar” se află la originea penei de curent, afirmă operatorul portughez.

REN, operatorul de rețea din Portugalia. Susține că pana de curent care a afectat Portugalia a fost cauzată de o defecțiune în rețeaua electrică spaniolă, legată de un „fenomen atmosferic rar”, potrivit Sky News.

REN spune că, din cauza variațiilor extreme de temperatură din Spania, au existat „oscilații anormale” în liniile de foarte înaltă tensiune.

UPDATE Ora 17.25: Ministrul catalan de Interne, Nuria Parlon, s-a prezentat la Cabinetul de criză. Executivul a activat Planul Teritorial de Protecție Civilă (Procicat) în faza de alertă.

„Vrem să trimitem un mesaj de calm. Nu cunoaștem cauzele (penei de curent) și sperăm că alimentarea se va reface treptat”, a spus ea, subliniind că este pentru prima dată când se produce așa-numita situație zero, adică o pană totală de curent în Spania, transmite El Pais.

Parlón a insistat asupra faptului că școlile sunt încă deschise și a precizat că elevii vor putea rămâne în centre până când familiile lor vor veni să îi ia.

„Trebuie să limităm mobilitatea la ceea ce este strict necesar”, pentru a evita blocajele de trafic și a recomandat, de asemenea, economisirea utilizării telefoanelor mobile pentru a nu le descărca bateriile.

Ea a recomandat cetățenilor să se informeze prin intermediul canalelor oficiale ale guvernului.

UPDATE Ora 17:09 O parte din energia electrică a fost restabilită în nordul, sudul și vestul Peninsulei Iberice

Operatorul de rețea Red Electrica din Spania a declarat că tensiunea a fost restabilită în mai multe substații din nordul, sudul și vestul Peninsulei Iberice, potrivit The Telegraph.

Compania a declarat anterior că ar putea dura între șase și 10 ore pentru restabilirea completă a alimentării cu energie electrică în întreaga regiune.

UPDATE Ora 17.03: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o convorbire cu premierul spaniol, în care a reafirmat sprijinul UE pentru monitorizarea situației.

„Vom coordona eforturile și vom face schimb de informații pentru a contribui la restabilirea sistemului de energie electrică și am convenit să rămânem în contact strâns”, a adăugat von der Leyen într-un mesaj pe X.

I spoke with @sanchezcastejon about the power outage in the Iberian Peninsula.

I reaffirmed the @EU_Commission‘s support in monitoring the situation with national and European authorities and our Electricity Coordination Group.

We will coordinate efforts and share information…

