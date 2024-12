BREAKING Elena Lasconi: Decizia CCR e ilegală. Condamn cu tărie ce au făcut azi. Statul român a călcat în picioare democrația

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, a criticat dur vineri decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale și a numit-o ”ilegală”.

”Statul român a călcat în picioare democrația. Dumnezeu, poporul român, adevărul și legea vor prevala. Duceți țara în anarhie. Ar fi trebuit să mergem mai departe cu votul”, a spus ea.

”Știu că aș fi câștigat. Și voi câștiga”, a mai spus ea. ”

Declarația integrală a Elenei Lasconi:

”Astăzi este momentul în care statul roman a calcat in picioare democrația. Dumnezeu, poporul român, adevărul și legea vor prevala și îi vor găsi pe cei vinovați de distrugerea democrației noastre. Nu e vorba despre mine. Se prăbuseste economia, distrugeti democratia, duceti tara in anarhie. Ar fi trebuit să mergem mai departe cu votul. Ar fi trebuit să respectăm dorința poporului român. Fie că ne place sau nu, din punct de vedere legal și legitim, 9 milioane de cetățeni români, atât din țară, cât și din diaspora, și-au exprimat prin vot preferința pentru un anumit candidat. Nu putem ignora voința lor! Președinții nu se numesc printr-o simplă semnătură sau prin negocieri de culise într-o democrație. Știu că aș fi câștigat. Și voi câștiga pentru că poporul român știe că voi lupta pentru el, că îl voi uni pentru o Românie mai bună. Voi apăra democrația noastră. Nu voi abandona. Condamn cu tărie ceea ce s-a întâmplat astăzi. Cred că au distrus tot ce am realizat cu greu în ultimii 35 de ani. Astăzi au distrus 35 de ani de muncă grea. Decizia CCR este ilegală, imorală și zdrobește însăși esența democrației – votul. O astfel de abatere ne va costa scump în anii care vin. Cu toții am văzut deja cum Putin râde de felul în care puterea politică de la București a gestionat aceste alegeri. Nu voi permite să devenim bătaia de joc a dictatorului de la Kremlin. Ajunge!

Felul în care propaganda rusească s-a răspândit necontrolat în țara noastră este o problemă foarte gravă, care trebuie să aibă consecințe. Însă trebuie să ne ocupăm de aceasta după ce organizăm alegeri libere de la un capăt la altul și arătăm întregii lumi cât de puternici suntem. Voi câștiga președinția României pentru că românii știu acum că voi lupta pentru ei și pentru democrația noastră. Și voi lupta să mă asigur că adevărul și libertatea vor triumfa. Dumnezeu să-i ajute pe români! Dumnezeu să ne ajute!

Mai devreme, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, salutase decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale, despre care a spus că ”este singura soluție corectă”.

Ciolacu a spus că ”acum, sunt extrem de importante validarea mandatelor noului Parlament și realizarea unei majorități parlamentare pro-europene. Numirea noului guvern pro-european este un semnal important pentru mediul economic și pentru investitorii străini, ținând cont de reacțiile îngrijorătoare din ultimele două săptămâni”.

Curtea Constituțională a decis vineri în unanimitate anularea alegerilor prezidențiale, potrivit unui comunicat al CCR. G4Media a anunțat informația în premieră, citând surse oficiale. Procesul electoral pentru alegerea președintelui României va fi reluat în integralitate, guvernul urmând să stabilească o nouă dată.