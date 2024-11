BREAKING Dan Vîlceanu (PNL): O negociere PSD-PNL pentru formarea guvernului a avut loc la vila K2 a SRI / Eduard Hellvig a fost moderator / Întâlnirea a fost aranjată de președintele Iohannis

Dan Vîlceanu, fost ministru al Finanțelor în guvernul Cîțu, a declarat într-un documentar Recorder că una dintre negocierile cu PSD pentru formarea unui guvern de coaliție cu PNL a avut loc în 2021 la vila K2 a SRI, în prezența șefului de atunci al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig. Discuțiile au avut loc între Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Florin Cîțu, Dan Vîlceanu și Hellvig, a spus el. Contactat de G4Media, Dan Vîlceanu a spus că Hellvig ”a jucat rol de moderator” și că întâlnirea de la sediul SRI a avut loc ”la inițiativa președintelui Iohannis”.

”O discuție (despre formarea guvernului PSD-PNL – n.red.) pe care am avut-o eu, Florin Cîțu, Marcel Ciolacu și Grindeanu la care a participat și directorul SRI, Eduard Hellvig. Nu înțelegeam ce caută la discuție, dar în politică se întâmplă multe lucruri pe care nu le înțelegem. Nu am știut unde mergem. M-a sunat Florin, ne-am urcat în mașină, ne-am dus la locația respectivă, am avut o discuție. Și după ce am plecat, Florin mi-a spus: Ți-a plăcut la K2? Eu nu știam ce e, am crezut că e o vilă de protocol. Da, era vestitul K2. Când am auzit K2, parcă am primit o palmă după cap. Vezi o discuție între două partide care e indusă de președinte și ținută sub observație de șeful SRI. Simți că lucrurile nu se întâmplă normal”, a declarat Vîlceanu într-un documentar Recorder.

Ulterior, Vîlceanu a declarat pentru G4Media că ”întâlnirea de la K2 a avut loc la inițiativa președintelui Iohannis, care l-a direcționat acolo pe Florin Cîțu. A fost o primă discuție cu liderii PSD despre creionarea viitorului guvern de coaliție”.

Eduard Hellvig și Florin Cîțu nu au putut fi contactați de G4Media pentru a da detalii despre întâlnire.

Guvernul Nicolae Ciucă, susținut de coaliția PSD-PNL, a fost învestit în 25 noiembrie 2021.

Hellvig a demisionat în iulie 2023 de la șefia SRI.

K2 este o vilă de protocol a SRI amplasată în cartierul Primăverii din București.

Vezi declarația lui Dan Vîlceanu în video de mai jos, la 1:19:47:

Publicitate electorală