G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primăria Sectorui 6 din București, condusă de Ciprian Ciucu, a lansat o…

Primăria Sectorui 6 din București, condusă de Ciprian Ciucu, a lansat o licitație pentru termoizolarea blocurilor. Acordul cadru prevede lucrări cu valori cuprinse între un miliard și 3,6 miliarde de lei

Articole25 Aug 0 comentarii

Primăria Sectorului 6 anunţă pe SEAP licitaţie pentru un acord-cadru în vederea lucrărilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, transmite Agerpres. Acesta are o valoare totală estimată cuprinsă între 944 milioane de lei și 3,6 miliarde de lei și o durată de 4 ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acordul-cadru presupune lucrări de termoizolaţie la pereţii exteriori, lucrări de termo-hidroizolare la terasa blocurilor, lucrări de termoizolare la subsol, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări instalaţii.

Primăria a împărţit procedura in 5 loturi, cu posibilitatea participării unui ofertant la unul sau mai multe loturi, însă o firmă poate câştiga maxim două loturi.

Semnarea acordului-cadru se va face cu maxim zece operatori economici, câte doi pentru fiecare lot în parte.

Blocurile selectate au fost împărţite geografic în cinci zone, aferente celor cinci loturi: Giuleşti – Crângaşi – Politehnica; Militari Vest, Militari Est, Drumul Taberei Vest şi Drumul Taberei Est.

La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară (60%), demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi (15%), graficul de execuţie a lucrărilor (15%), experienţa profesională (10%).

Durata acordului-cadru este de patru ani.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 29 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.