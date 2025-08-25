Primăria Sectorui 6 din București, condusă de Ciprian Ciucu, a lansat o licitație pentru termoizolarea blocurilor. Acordul cadru prevede lucrări cu valori cuprinse între un miliard și 3,6 miliarde de lei

Primăria Sectorului 6 anunţă pe SEAP licitaţie pentru un acord-cadru în vederea lucrărilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, transmite Agerpres. Acesta are o valoare totală estimată cuprinsă între 944 milioane de lei și 3,6 miliarde de lei și o durată de 4 ani.

Acordul-cadru presupune lucrări de termoizolaţie la pereţii exteriori, lucrări de termo-hidroizolare la terasa blocurilor, lucrări de termoizolare la subsol, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări instalaţii.

Primăria a împărţit procedura in 5 loturi, cu posibilitatea participării unui ofertant la unul sau mai multe loturi, însă o firmă poate câştiga maxim două loturi.

Semnarea acordului-cadru se va face cu maxim zece operatori economici, câte doi pentru fiecare lot în parte.

Blocurile selectate au fost împărţite geografic în cinci zone, aferente celor cinci loturi: Giuleşti – Crângaşi – Politehnica; Militari Vest, Militari Est, Drumul Taberei Vest şi Drumul Taberei Est.

La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară (60%), demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi (15%), graficul de execuţie a lucrărilor (15%), experienţa profesională (10%).

Durata acordului-cadru este de patru ani.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 29 septembrie.