Brașovul intenționează să folosească geotermia pe scară largă / Primar: ”Sunt elemente și tehnologii de care Brașovul are nevoie pentru o tranziție către neutralitatea de carbon”

Brașovul poate să fie primul oraș mare din România care să folosească pe scară largă geotermia, în urma unei colaborări cu localitatea Nogent sur Marne, care face parte din zona metropolitană a Parisului, anunță primarul Allen Coliban, citat de Brașov.net.

Primarul Allen Coliban și primarul Jacques J.P. Martin au susținut marți o conferință de presă, la Brașov, pentru a explica evoluția colaborării dintre cele două localități. Aceasta vizează nu numai domeniul energiilor regenerabile, în care cele două localități au regăsit puncte comune și în care Brașovul poate beneficia de expertiza franceză, ci și cultura – acesta fiind și pretextul vizitei oficialului francez la Brașov, împreună cu o delegație de muzicieni ai Conservatorului din localitatea pe care o reprezintă, turismul sau domeniul economic.

”Dincolo de planul cultural, am avut discuții și avem proiecte în privința energiei – și, în particular, a energiei regenerabile, întrucât domnul primar a pus la dispoziția Brașovului experții SIPPEREC, agenția care oferă toate planurile de dezvoltare a rețelei energetice, atât din punctul de vedere al electricității, cât și al rețelelor de termoficare. Sunt elemente și tehnologii de care Brașovul are nevoie pentru o tranziție către neutralitatea de carbon și avem ocazia de a avea acces la această competență și expertiză în domeniul geotermiei profunde, un domeniu care în România este abia la început. Brașovul poate să fie primul oraș mare din România care să folosească pe scară largă geotermia profundă, integrată în strategia noastră pentru o termoficare sustenabilă“, a declarat astăzi primarul Allen Coliban.

Termoficarea Brașovului ar putea deveni astfel „verde“ și regenerabilă, prin centrale termale care ar utiliza puțuri geotermale forate la adâncime ca sursă de energie, în locul gazului metan.