Boris Johnson crede că Trump va sprijini Ucraina

Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, care s-a întâlnit cu Donald Trump la convenția Partidului Republican, a declarat că este convins că Trump va sprijini Ucraina dacă va fi ales președinte, transmite BBC.

„Am discutat despre Ucraina și nu am nicio îndoială că el va fi puternic și decisiv în sprijinirea acestei țări și în apărarea democrației”, a scris Johnson pe rețeaua X , unde a postat și o fotografie alături de Trump.

Johnson nu a explicat pe ce se bazează încrederea în Donald Trump.

Cu o zi înainte, Trump l-a ales pe senatorul James David Vance drept candidat la vicepreședinție – un izolaționist și mai mare decât Trump însuși și unul dintre cei mai vocali critici ai ajutorului pentru Ucraina din Congresul american.

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024