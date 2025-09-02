G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bolojan, despre propunerile pe care Nicușor Dan le-ar fi lansat pentru SRI…

Președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Bolojan, despre propunerile pe care Nicușor Dan le-ar fi lansat pentru SRI și SIE: Sunt convins că se va găsi formula ca cei care vor fi propuși să aibă susținerea Parlamentului

Articole2 Sep 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 despre ședința de coaliție la care a participat și Nicușor Dan și în care care acesta ar fi avansat două propuneri din zona adepților „suveranismului”, pentru șefia serviciilor secrete, SRI și SIE, respectiv pe avocatul Gabriel Zbârcea și pe Marius-Gabriel Lazurca.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În discuția respectivă, vă pot spune că am avut ședință legată de coaliție, mai mult nu vă pot spune”, a răspuns Bolojan.

Legat de procesul de numire a șefilor SRI și SIE, Bolojan a menționat că este atributul președintelui Nicușor Dan, „conform prevederilor legale”, și că parlamentul votează. „Sunt convins că se va găsi formula ca cei care vor fi propuși (la șefia SRI și SIE – n.red) să aibă susținerea parlamentului”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Reamintim că și Nicușor Dan a fost chestionat în urmă cu două zile despre numele care s-au vehiculat în presă pentru șefia SRI și SIE, acesta răspunzând că „până când nu va exista o înțelegere între el și majoritatea parlamentară, “suntem la nivel de speculații”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Premierul Bolojan despre nominalizarea noilor șefi la SRI și SIE: Este nevoie de dialog, de consens politic, pentru un vot majoritar în parlament

Articole27 Aug
4 comentarii

Pasul mare al lui Nicușor Dan spre ”suveraniști” / Ce ascunde mutarea cu șefii SRI și SIE

Articole27 Aug • 24.076 vizualizări
3 comentarii

SRI, clarificări privind ridicarea restricţiilor pentru lichide în bagajul de mână: Transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor în recipiente cu o capacitate de până la doi litri va fi posibil doar după instalarea noului model de echipament de control

Articole30 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.