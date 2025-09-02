Bolojan, despre propunerile pe care Nicușor Dan le-ar fi lansat pentru SRI și SIE: Sunt convins că se va găsi formula ca cei care vor fi propuși să aibă susținerea Parlamentului

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 despre ședința de coaliție la care a participat și Nicușor Dan și în care care acesta ar fi avansat două propuneri din zona adepților „suveranismului”, pentru șefia serviciilor secrete, SRI și SIE, respectiv pe avocatul Gabriel Zbârcea și pe Marius-Gabriel Lazurca.

„În discuția respectivă, vă pot spune că am avut ședință legată de coaliție, mai mult nu vă pot spune”, a răspuns Bolojan.

Legat de procesul de numire a șefilor SRI și SIE, Bolojan a menționat că este atributul președintelui Nicușor Dan, „conform prevederilor legale”, și că parlamentul votează. „Sunt convins că se va găsi formula ca cei care vor fi propuși (la șefia SRI și SIE – n.red) să aibă susținerea parlamentului”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Reamintim că și Nicușor Dan a fost chestionat în urmă cu două zile despre numele care s-au vehiculat în presă pentru șefia SRI și SIE, acesta răspunzând că „până când nu va exista o înțelegere între el și majoritatea parlamentară, “suntem la nivel de speculații”.