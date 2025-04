Bogdan Peșchir va fi eliberat din arest, după ce instanța i-a admis contestația / Decizia este definitivă

Instanța a admis contestația privind arestul preventiv în cazul lui Bogdan Peșchir – acuzat de corupere a alegătorilor în campania electorală a pro-rusului Călin Georgescu. Peșchir urmează să fie eliberat din arest, însă doarul merge mai departe.

„In dos. 9654/302/2025 s-a admis contestația formulată de inc. Peschir Bogdan impotriva încheierii din data de 15.04.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi ai libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti. S-a desfiintat in parte incheierea contestată si, in rejudecare, s-a respins ca nefondată propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive fata de inc. Peschir Bogdan si, pe cale de consecinta, s-a revocat masura arestării preventive luata fata de inculpat. S-a dispus punerea in libertate a inculpatului Peschir Bogdan daca nu este retinut, arestat sau deținut in alta cauza. S-au mentinut celelalte dispoziții din incheierea contestată care nu contravin prezentei. Solutia este definitiva”.