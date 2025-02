Bill Gates s-a declarat uimit de declinul Intel / Compania nu a reușit să profite de boom-ul cipurilor AI: „A ratat revoluția”

Bill Gates și-a exprimat profunda dezamăgire cu privire la declinul Intel, numindu-l „uimitor” într-un interviu recent acordat Associated Press, în timp ce discuta despre cartea sa de memorii, Source Code: Începuturile mele, transmite PC Magazine. Ca jucător-cheie în dezvoltarea erei PC-urilor, Intel a fost odată în fruntea inovației. Cu toate acestea, Gates a deplâns faptul că, în prezent, compania a rămas în urmă atât în ceea ce privește proiectarea, cât și fabricarea cipurilor.

Dificultățile Intel au fost amplificate de plecarea bruscă a directorului general Pat Gelsinger, care a demisionat în urmă cu două luni, pe fondul concedierilor la nivelul întregii companii. Gates a sperat că Gelsinger va reuși să redreseze situația, afirmând: „Am crezut că Pat Gelsinger a fost foarte curajos să spună: «Nu, am de gând să repar partea de proiectare, am de gând să repar partea de producție». Am sperat, de dragul lui și al țării, că va avea succes.”

Intel nu a reușit să profite de boom-ul cipurilor AI, piață dominată de Nvidia. Gates a remarcat că Intel „a ratat revoluția cipurilor AI” și că standardele sale de fabricație nu sunt aliniate cu cele utilizate de liderii din industrie, precum Nvidia și Qualcomm.

Intel se confruntă acum cu o concurență acerbă din partea AMD, Apple și Qualcomm, care se bazează pe TSMC pentru fabricarea cipurilor avansate. În ciuda acestui fapt, compania avansează cu procesul său de fabricație 18A, programat să debuteze în 2025 cu cipurile PC „Panther Lake”.

Între timp, Gates rămâne concentrat pe integrarea inteligenței artificiale în Microsoft Office. „Fac presiuni mari pentru ca Office să poată face și mai mult cu ajutorul inteligenței artificiale”, a spus el. Miliardarul nu mai deține o funcție oficială în cadrul gigantului tehnologic, dar are în continuare o influență mare în organizație. În august 2024, participația lui Gates în companie era evaluată la aproximativ 40 de miliarde de dolari. Microsoft are o capitalizare bursieră de peste 3.000 de miliarde de dolari.