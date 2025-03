Barcelona: echilibristică între efectele negative ale hiper-turismului și necesitatea păstrării turismului ca sursă de venit/ Ce măsuri se pregătesc pentru vara acestui an

A fost lovitura de pistol cu apă care a avut ecou în întreaga lume. În vara anului 2024, după ani de zile în care au suportat presiunile turismului excesiv, localnicii din Barcelona și-au intensificat protestele, mii de persoane adunându-se pentru a scanda „turiștii să plece acasă”. Însă un grup mic, înarmat cu pistoale cu apă de jucărie, a ținut prima pagină a ziarelor, stropind cu ele vizitatorii așezați în cafenelele în aer liber, scrie CNN.

Un act răutăcios, aparent inofensiv, poate. Cu toate acestea, pe măsură ce imaginile incidentului s-au răspândit la nivel mondial, puterea de foc a acestor arme de jucărie a devenit curând evidentă. Tensiunile de lungă durată din Barcelona cu privire la transformarea orașului într-un loc de joacă pentru turiști au izbucnit într-o ostilitate foarte publică.

Atacul surpriză cu jet de apă, criticat de unii oficiali de top din domeniul turismului, a fost, de asemenea, emblematic pentru o situație în curs de desfășurare în multe alte destinații, de la Amsterdam la Bali, unde rezidenții locali se confruntă cu faptul că sunt scoși din propriile case de o industrie globală a turismului care devine mai mare și mai expansivă în fiecare an.

Barcelona, ca multe dintre aceste locuri, se confruntă și cu o altă problemă. În timp ce turismul de masă ar putea pune o presiune asupra orașului, acesta este, de asemenea, vital pentru existența sa, oferind locuri de muncă și venituri. Turismul reprezintă în prezent 14% din economia orașului și asigură 150.000 de locuri de muncă, a declarat Mateu Hernández, directorul Consorțiului de turism din Barcelona.

Este un act de echilibristică de care sunt conștienți oficialii din domeniul turismului din oraș, în timp ce Barcelona se pregătește pentru sosirea mulțimilor de vizitatori în această vară. Chiar dacă sunt adoptate măsuri menite să protejeze rezidenții locali, au existat îngrijorări oficiale că mulți turiști s-ar putea să nu se simtă bineveniți.

Hernández, al cărui consorțiu este consiliul de promovare a turismului din oraș, a subliniat „o percepție conform căreia Barcelona nu dorește turiști. Suntem îngrijorați de imaginea Barcelonei de turism excesiv”, a declarat el unui grup de corespondenți străini la Madrid în ianuarie.

În prezent, autoritățile fac eforturi pentru a schimba percepțiile înainte de sosirea verii. Vizitatorii vor veni cu siguranță în continuare – un terminal de croazieră recent deschis are potențialul de a aduce mai multe mii de turiști – dar unii vor sta departe?

Înainte de aglomerație

Turismul nu a fost întotdeauna o problemă în Barcelona. Timp de mulți ani, capitala regiunii Catalonia din nord-estul Spaniei a primit un flux constant, dar durabil, de vizitatori care au venit să savureze frumoasa arhitectură și stilul de viață mediteranean.

Apoi au venit Jocurile Olimpice de vară de la Barcelona din 1992. În perioada premergătoare, o renovare urbană a modernizat aeroportul, a eliminat căile ferate și industria situată de-a lungul plajei mediteraneene și a instalat. Jocurile au pus în evidență stilul și cultura orașului istoric care s-a deschis spre mare.

Până în 2004, Barcelona, un oraș cu 1,5 milioane de locuitori, a primit 4,5 milioane de turiști care au înnoptat. Aeroportul a adăugat în curând o a treia pistă și un nou terminal. Ryanair a început zborurile low-cost acolo în 2010. Au fost construite mai multe terminale pentru navele de croazieră, iar până în 2019, chiar înainte de pandemia Covid, au existat 16,1 milioane de turiști care au înnoptat, arată cifrele oficiale.

Și apoi ultima reacție. Nu este clar dacă protestele de anul trecut au avut un impact direct, dar 15,5 milioane de turiști au înnoptat în Barcelona în 2024 – cu 100.000 mai puțini decât în 2023, arată cifrele oficiale. Populația orașului a crescut la 1,7 milioane.

Unii turiști petrec doar ziua în oraș. Printre aceștia, 1,6 milioane de pasageri ai navelor de croazieră „în tranzit” în 2024, a raportat Portul Barcelona. Majoritatea vin la țărm când navele lor acostează dimineața, vizitează orașul și se întorc după-amiaza târziu pentru a naviga spre următoarea destinație, a declarat biroul de presă al consorțiului de turism.

Aglomerația rezultată, în locuri precum strada La Rambla și în cartierul gotic adiacent, cea mai veche parte a orașului, este parțial de vină pentru furia locuitorilor Barcelonei.

„Ne simțim destul de invadați”, a declarat pentru CNN Joan Albert Riu Fortuny, un locuitor al Barcelonei de o viață.

‘Există o limită’

Un punct focal al aglomerației, a declarat Jordi Valls, un viceprimar al Barcelonei al cărui portofoliu include turismul, este cartierul din jurul bazilicii emblematice Sagrada Familia. Acesta găzduiește 50.000 de locuitori, a spus el, dar în timpul verii, alți 50.000 de turiști pot apărea zilnic acolo, doar pentru a privi biserica încă neterminată.

„Credem că cererea de turiști este de neoprit”, a declarat Valls pentru CNN. „Toată lumea este binevenită. Dar există o limită”, a spus el, fără a preciza numărul. „Singura posibilitate este să controlăm oferta.”

Un plan de dublare a taxei turistice – până la peste 16 dolari (15 euro) pe turist pe noapte în Barcelona – a fost prezentat în februarie de guvernul regional catalan. Dacă va fi aprobat, acesta va aloca cel puțin 25% din venituri pentru a contribui la reducerea lipsei de locuințe, care este o plângere principală în rândul rezidenților.

Apartamentele turistice închiriate pe termen scurt sunt învinovățite pe scară largă ca fiind un factor de reducere a numărului de locuințe la prețuri accesibile în Barcelona. Prețul mediu al apartamentelor închiriate pe termen lung, în care locuiesc rezidenții, a crescut cu 68% în ultimul deceniu, a declarat biroul de locuințe al orașului pentru CNN.

„Cu apartamentele turistice, proprietarul obține mult mai mulți bani prin închirierea în acest fel decât într-un contract de închiriere pe termen lung”, a declarat Riu Fortuny, rezidentul din Barcelona. „Nu există suficiente locuințe disponibile.”

În total, Barcelona are 152.000 de paturi disponibile pe noapte pentru vizitatori, a adăugat Hernández de la consorțiul de turism, în principal în hoteluri, dar și 60.000 în apartamente turistice.

Cu o industrie atât de puternică, propunerea de dublare a taxei de turism „nu face altceva decât să legitimeze activitatea turistică”, a declarat pentru CNN Daniel Pardo, membru de lungă durată al Adunării cartierelor pentru degrowth turistic, în Barcelona. „Este o măsură izolată care nu schimbă status quo-ul.”

Ansamblul a ajutat la organizarea marelui protest pentru turism din iulie anul trecut – dar nu și la partea cu pistolul cu apă, a spus Pardo. El a adăugat că vor exista „cu siguranță” mai multe proteste în acest an, dar că planurile specifice vor fi stabilite ulterior.

„Capcană uriașă pentru turiști”

În locurile cele mai vizitate ale orașului, există semne de schimbare în modul în care Barcelona primește turiștii.

Pe La Rambla, anul trecut au fost instalați senzori pentru a măsura traficul pietonal, prin mișcările telefoanelor mobile, de-a lungul promenadei de 0,8 mile (1,3 kilometri), a declarat Xavi Masip, manager al Friends of La Rambla, o asociație de cartier veche de 65 de ani care protejează și promovează strada.

„Senzorii dau o indicație despre cum și unde se deplasează oamenii, la ce ore, și zonele cu o anumită saturație”, a declarat Masip pentru CNN. „La Rambla este foarte plină. Există momente în care noi, cei din Barcelona, ne putem simți deranjați” de acest lucru.

Unele zone congestionate au fost deja identificate, cum ar fi o secțiune îngustă de lângă Plaza de Catalunya, la un capăt al La Rambla, a spus Masip. Portul, la celălalt capăt al străzii, a instalat, de asemenea, senzori.

„O mare parte din acest lucru este că mulțimile nu sunt gestionate bine” pe La Rambla, a declarat Will Gluckin, manager global de comunicare pentru Get Your Guide, o platformă cu sediul la Berlin care oferă experiențe de călătorie în destinații din întreaga lume. Firma este un sponsor al inițiativei Friends of La Rambla, care a instalat senzorii.

„Trimitem clienți pe La Rambla în fiecare zi”, a declarat Gluckin, a cărui companie operează în Barcelona de un deceniu. El a declarat pentru CNN că „magazinele turistice de proastă calitate” și numeroasele fast-food-uri din zonă au făcut din „La Rambla un fel de capcană turistică uriașă, în loc să fie un loc cu adevărat bun de vizitat”.

Dar este gratuit, iar turiștii continuă să se plimbe pe el, chiar dacă lucrările continuă în acest an pentru a lărgi porțiunea centrală pietonală a La Rambla și pentru a reduce cele două benzi de trafic auto la una singură pe fiecare parte a acesteia, a spus Masip.

Cele mai vizitate două situri din Barcelona pentru care se percepe taxă de intrare au fost concepute de arhitectul modernist Antoni Gaudí. Fiecare vinde acum doar bilete online în avans. Sagrada Familia a început acest lucru în 2020, în timpul pandemiei Covid, iar anul trecut a avut 4,8 milioane de vizitatori, dintre care 87% din afara Spaniei, a declarat biroul său de presă.

Parcul Guëll, cocoțat pe un deal cu vedere la oraș și la mare, a trecut la bilete online în avans abia anul trecut și a avut aproape 4,5 milioane de vizitatori. În acest an, parcul, cu mozaicurile sale curbate caracteristice lui Gaudi, a crescut taxa standard de intrare la 19,50 $ (18 euro), de la 10,80 $ (10 euro). Este o măsură menită să gestioneze aglomerația, a declarat viceprimarul Valls.

Pentru a face loc mai multor vizitatori pe stradă, municipalitatea spune că a eliminat băncile și grădinile mici din jurul Sagrada Familia, unde un nou turn, cel mai înalt dintre toate turlele bisericii, urmează să fie finalizat în cursul acestui an. În Parcul Guëll, stațiile autobuzelor turistice și ale taxiurilor au fost relocate mai departe de intrare, pentru a reduce densitatea aglomerației.

În port, al șaptelea terminal pentru nave de croazieră din Barcelona a fost deschis în februarie. Este o structură elegantă destinată exclusiv navelor MSC Cruises, un operator global de croaziere cu sediul la Geneva. MSC a declarat că a încetat să mai folosească alte trei terminale de croazieră din port pentru navele sale.

Dar orașul intenționează să reducă cele șapte terminale la doar cinci, prin negocieri, a declarat viceprimarul Valls pentru CNN. Trei terminale existente, a spus el, au concesiuni care urmează să expire în 2029.

Biroul de presă al MSC din Madrid a declarat pentru CNN că noul său terminal are o concesiune pe 30 de ani.

„MSC Cruises se angajează să facă turism responsabil”, se arată într-o declarație a companiei, adăugând că anunță în prealabil autoritățile locale cu privire la orele de sosire și de plecare ale navelor, precum și detalii despre pasagerii care vor vizita diverse locuri turistice. „Acest lucru garantează că clienții noștri se bucură de vacanțele lor, ajutând în același timp economia Barcelonei și locurile de muncă locale.”

În total, aproximativ 800 de nave de croazieră sosesc anual în port și acesta nu este singurul punct culminant al infrastructurii turistice mari din Barcelona. Primarul Jaume Collboni a anunțat anul trecut că orașul va revoca permisele în 2028 pentru cele 10.000 de apartamente turistice licențiate, pentru a ajuta la furnizarea de locuințe mai accesibile.

Dar asociația apartamentelor turistice din Barcelona, Apartur, se opune, cerând despăgubiri mari pentru proprietari și argumentând că acest lucru ar duce la creșterea numărului de apartamente turistice fără licență.

„Vor fi mai mulți turiști”

Și se vorbește despre extinderea aeroportului din Barcelona, care a avut un număr record de 55 de milioane de pasageri în 2024. Acesta se află „la un nivel de saturație”, a declarat Hernández, de la consorțiul pentru turism. Aeroportul are legături directe cu aproximativ 200 de destinații din întreaga lume, 70% dintre acestea fiind în Europa, incluzând și opt destinații din Statele Unite.

Guvernul spaniol și oficialii catalani discută „cum să crească capacitatea și să protejeze împrejurimile”, a declarat biroul de presă al președintelui catalan pentru CNN, adăugând că aeroportul se află într-o deltă fluvială cu mlaștini și habitate de păsări protejate de Uniunea Europeană.

Atractivitatea Barcelonei pentru turiști a devenit chiar un subiect de studiu la facultate, au declarat doi studenți americani aflați într-un program semestrial în străinătate la Madrid. Ei au vizitat Barcelona pentru prima dată în februarie, într-o excursie organizată de școală și au declarat pentru CNN că materialele de pregătire au menționat impactul turismului asupra Barcelonei.

Sean Thompson, 20 de ani, absolvent de sociologie din Utica, New York, a declarat: „Chiar mi-a plăcut orașul. Ne învață efectul turismului asupra Barcelonei și hiper-turismul.”

Andrew Durkin, 21 de ani, specializat în finanțe, din Scranton, Pennsylvania, a declarat: „Știam, la început, că există atitudini față de turiști. Mă așteptam să fiu tratat diferit.”

Vizita lor a inclus Sagrada Familia și La Rambla. Ei se așteptau la o aglomerație mai mare, dar au spus că a fost un weekend ploios în februarie, în sezonul scăzut.

Dar aglomerația s-ar putea întoarce vara.

„Facem un efort pentru a gestiona, dar sezonul mare este sezonul mare”, a declarat viceprimarul Valls. „Deci, vor fi mai mulți turiști.”

