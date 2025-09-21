Bărbatul care a mers cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Tate din România nu ar fi comis nicio infracțiune: polițiștii nu au deschis dosar penal, dar au reținut arma (surse)

Bărbatul care a mers, sâmbătă noaptea, cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Andrew și Tristan Tate din România nu este cercetat pentru acest lucru. În urma audierii, polițiștii au decis să nu deschidă dosar penal, potrivit surselor G4Media.

Bărbatul nu a primit nici amendă, însă polițiștii i-au oprit pistolul cu aer comprimat, potrivit acelorași surse.

Reprezentanții lui Andrew și Tristan Tate au comunicat presei, sâmbătă seara, că un bărbat înarmat ar fi încercat să intre în locuința din România a celor doi, însă a fost prins de echipa de securitate a acestora. Bărbatul ar fi transmis live pe Pump.fun, o platformă de streaming cripto, potrivit aceleiași surse.

Reprezentanții fraților Tate au reclamat și întârzierea polițiștilor la evenimentul anunțat la 112.

Potrivit surselor G4Media, polițiștii sosiți la fața locului l-au preluat pe bărbatul care ar fi avut asupra sa un pistol cu aer comprimat.

Fraţii Tate sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani în România. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi formarea unei bande criminale pentru exploatarea sexuală a femeilor într-un alt caz, care a fost retrimis procurorilor.