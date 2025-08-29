Bărbatul baricadat în casă, suspectat că şi-ar fi omorât copilul, se află în custodia poliţiei

Bărbatul care s-a baricadat vineri în casă, suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani şi 8 luni, pe care îl avea cu concubina sa, se află în custodia poliţiştilor, urmând ca acesta să fie condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru audieri, a anunţat vineri seara IPJ Ilfov, transmite Agerpres.

„În urma activităţilor derulate de către poliţiştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, împreună cu negociatori din cadrul SIIAS-IGPR şi IPJ Ilfov, cu sprijinul luptătorilor din cadrul SIIAS şi al pompierilor din cadrul ISU-BIF, bărbatul de 28 de ani, care a refuzat să iasă din imobil, se află în custodia poliţiştilor, urmând ca acesta să fie condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru audieri. Cercetările sunt continuate în competenţa exclusivă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, urmând ca la finalizarea activităţilor specifice bărbatul de 28 de ani să fie prezentat în faţa magistraţilor cu propuneri legale”, a precizat IPJ Ilfov.

Vineri, poliţiştii ilfoveni au desfăşurat activităţi complexe pentru imobilizarea unui bărbat aflat într-un apartament din Otopeni, suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani şi 8 luni, pe care îl avea cu concubina sa.

„La data de 23 august, în jurul orei 06:00, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni au fost sesizaţi prin apel la 112 cu privire la faptul că bărbatul l-a găsit decedat pe copilul său de 2 de ani şi 8 luni într-o locuinţă din oraşul Otopeni. La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni”, informează IPJ Ilfov.

Cazul a fost preluat de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov – Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

În urma cercetărilor efectuate, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor.

„Ca urmare a activităţilor specifice desfăşurate de poliţişti, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani”, arată sursa citată.