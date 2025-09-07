G4Media.ro
Bărbat din Republica Moldova bănuit de trafic de migranţi, depistat pe Aeroportul…

sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Bărbat din Republica Moldova bănuit de trafic de migranţi, depistat pe Aeroportul „Henri Coandă”

Un bărbat de 41 de ani din Republica Moldova bănuit de trafic de migranţi a fost depistat de poliţiştii de frontieră pe Aeroportul Internaţional ‘Henri Coandă’, în timp ce încerca să părăsească România, transmite Agerpres.

„La data de 6 septembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov au pus în executare un mandat european de arestare emis de către autorităţile din Republica Moldova pe numele unui bărbat de 41 de ani bănuit de comiterea infracţiunii de trafic de migranţi”, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov.

Bărbatul a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de cel în cauză, el fiind ulterior prezentat Curţii de Apel Bucureşti cu propuneri legale.

Cooperarea s-a realizat prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională.

