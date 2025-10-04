Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul Osasuna-Getafe din LaLiga a fost întrerupt pentru scurt timp / Competițiile sportive din Spania sunt deseori întrerupte de manifestanții pro-palestinieni

Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar, transmite News.ro.

După doar zece minute de joc, suporterii au aruncat mingi de tenis pe teren. Mingile galbene au fost aruncate de membrii Indar Gorri, ultras ai echipei Osasuna. Imediat după aceea, în tribună a fost desfăşurat un banner anti-Israel.

Javier Alberola Rojas, arbitrul meciului, a oprit partida până când mingile de tenis au fost adunate şi crainicul a transmis un mesaj de calmare publicului. Jucătorii, însă, nu s-au întors la vestiare. Au aşteptat pe marginea terenului. După câteva minute de întrerupere, meciul a putut fi reluat în mod normal.

Competiţiile sportive sunt adesea perturbate de manifestaţii pro-palestiniene în Spania. Acest lucru s-a întâmplat în special în timpul Turului Spaniei, unde mai multe etape au trebuit să fie scurtate din cauza manifestanţilor.

Meciul s-a încheiat cu victoria Osasunei, scor 2-1.