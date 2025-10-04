G4Media.ro
Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul Osasuna-Getafe din…

Echipa spaniolă de fotbal Getafe
Sursa foto: Facebook/Getafe C.F.

Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul Osasuna-Getafe din LaLiga a fost întrerupt pentru scurt timp / Competițiile sportive din Spania sunt deseori întrerupte de manifestanții pro-palestinieni

Sportz4 Oct 0 comentarii

Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar, transmite News.ro.

După doar zece minute de joc, suporterii au aruncat mingi de tenis pe teren. Mingile galbene au fost aruncate de membrii Indar Gorri, ultras ai echipei Osasuna. Imediat după aceea, în tribună a fost desfăşurat un banner anti-Israel.

Javier Alberola Rojas, arbitrul meciului, a oprit partida până când mingile de tenis au fost adunate şi crainicul a transmis un mesaj de calmare publicului. Jucătorii, însă, nu s-au întors la vestiare. Au aşteptat pe marginea terenului. După câteva minute de întrerupere, meciul a putut fi reluat în mod normal.

Competiţiile sportive sunt adesea perturbate de manifestaţii pro-palestiniene în Spania. Acest lucru s-a întâmplat în special în timpul Turului Spaniei, unde mai multe etape au trebuit să fie scurtate din cauza manifestanţilor.

Meciul s-a încheiat cu victoria Osasunei, scor 2-1.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

