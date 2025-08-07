G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Banca Angliei reduce dobânda principală la 4,0%

lira sterlina, lire sterline, marea britanie
Foto: Pexels

Banca Angliei reduce dobânda principală la 4,0%

Economie7 Aug • 122 vizualizări 0 comentarii

Banca Angliei (BoE) a redus joi, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind a cincea relaxare monetară din ultimul an, transmite agenția Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Principala rată de politică monetară a BoE se situează acum la 4,0%.

Comitetul de politică monetară (MPC) al BoE a luat această decizie cu cinci voturi la patru.

Într-un sondaj Reuters publicat în iulie, 83% dintre economiștii intervievați (62 din 75) se așteptau ca ratele BoE să scadă cu 25 de puncte de bază în această lună.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.