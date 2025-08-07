Banca Angliei reduce dobânda principală la 4,0%

Banca Angliei (BoE) a redus joi, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind a cincea relaxare monetară din ultimul an, transmite agenția Reuters.

Principala rată de politică monetară a BoE se situează acum la 4,0%.

Comitetul de politică monetară (MPC) al BoE a luat această decizie cu cinci voturi la patru.

Într-un sondaj Reuters publicat în iulie, 83% dintre economiștii intervievați (62 din 75) se așteptau ca ratele BoE să scadă cu 25 de puncte de bază în această lună.