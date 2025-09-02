Avram Iancu anunţă că a primit distincţia „Triple Crown of Rivers Stage Swims Challenge”, după ce a traversat înot Europa fără costum de neopren

Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, marţi, că după 23 de zile de verificări, World Open Water Swimming Federation a ratificat oficial proiectul „Înotul Pentru o Europă Unită”, în cadrul căruia a parcurs fără costum de neopren cei 556 km ai rutei de legătură dintre Rin şi Dunăre, pe Main–Donau Canal, transmite News.ro.

„Prima distincţie mondială „Triple Crown of Rivers Stage Swims Challenge” a fost acordată unui român şi a ajuns între munţi, la Petroşani, Hunedoara, în ROMÂNIA!. Am devenit, astfel, în mod OFICIAL, primul om din lume care a parcurs înot un continent: de la Marea Nordului la Marea Neagră, prin intermediul rutei fluviale celebre: Rin–Main–Dunăre”, a scris Avram Iancu pe Facebook.

El a publicat traducerea ratificării oficiale::

„31 august 2025

Dl. Avram Iancu,

În numele World Open Water Swimming Federation, am onoarea să vă felicit pentru atingerea obiectivului dumneavoastră fără precedent, reuşind să finalizaţi Triple Crown of River Stage Swims în perioada 29 iunie – 8 august 2025, când aţi parcurs înot cei 556 km pe râul Main şi Canalul Dunării.

Triple Crown of River Stage Swims a inclus:

• înotul etapizat de 89 de zile şi 2.860 km din anul 2017 pe fluviul Dunărea,



• înotul etapizat de 48 de zile şi 1.032 km din anul 2023 pe fluviul Rin,



• şi înotul etapizat de 40 de zile şi 556 km din anul 2025 pe râul Main şi Canalul Dunării.

Este o realizare remarcabilă să finalizaţi prima provocare Triple Crown of River Stage Swims din lume. Fiind pionierul acestei provocări, aţi parcurs în total 4.448 km în 177 de zile cumulate, de la Marea Nordului până la Marea Neagră, traversând Europa continentală, fără costum de neopren, cu sprijinul observatorului Radu Ileana şi al pilotului de escortă Ulise Galu.

Această performanţă – 4.448 km înotaţi etapizat, pe parcursul a aproape 6 luni cumulate – reprezintă una dintre cele mai mari provocări de înot extrem din lume şi un exemplu strălucit de Speedo Diplomacy.

V-aţi consacrat drept unul dintre eroii sportului românesc şi o personalitate umanitară, definind un înot etapizat extrem de dificil pentru un scop mai înalt şi transmiţând lumii mesajul că România este Europa.

Felicitări încă o dată pentru această realizare curajoasă.

Steven Munatones, Fondator



World Open Water Swimming Federation



World Open Water Swimming Association



Oceans Seven



Daily News of Open Water Swimming



Triple Crown of River Stage Swims Challenge



Huntington Beach, California, SUA”, se arată în comunicatul oficial.

La 25 iunie, Avram Iancu anunţa că se pregăteşte pentru “ultimul dans” al înotului transcontinental: parcurgerea integrală a Europei pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră.

În 2017, Avram Iancu a înotat toată Dunărea în 89 de zile (2.860 km), celebrând 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Înotul a fost documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Association.

De asemenea, în 2023 a înotat tot Rinul, din Konstanz, în 48 de zile, pentru integrarea României în Spaţiul Schengen. A parcurs 1.032 km, înot documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Federation.