Avarie la un roller coaster din Roma / Mai multe persoane, dintre…

Vagoanele unui roller coaster au fost blocate la un parc de distractii din roma
Sursa foto: Captură video

Avarie la un roller coaster din Roma / Mai multe persoane, dintre care și 4 copii, au rămas blocate la 20 de metri înălțime timp de o oră

Analize28 Aug 0 comentarii

Mai multe persoane au rămas blocate pe un roller coaster la Cinecittà World, un parc de distracții din Roma, la 20 de metri înălțime timp de o oră, anunță Corriere della Serra.

Timp de aproximativ o oră, un grup de 15 persoane, dintre care patru minori, au rămas blocați în caruselul Altair din cauza unei probleme tehnice care a scos din funcțiune două carusele la jumătatea cursei. A fost multă teamă, dar din fericire nu s-au înregistrat răniți în urma accidentului.

În jurul orei 14.30, camera operativă a pompierilor a trimis la fața locului echipa teritorială din Pomezia, cu autospeciala cu scară și personalul specializat al Saf – Speleo, unitatea de salvare alpină și fluvială care a trebuit să intervină la o înălțime de 20 de metri, unde vagoanele de la roller coaster erau blocate.

 

