Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: Utilizatorii de servicii de comunicaţii electronice trebuie informaţi la consumul integral al abonamentului şi la depăşirea lui cu 250 de lei

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) reaminteşte că utilizatorii de servicii de comunicaţii electronice trebuie informaţi la consumul integral al abonamentului şi la depăşirea lui cu 250 de lei, transmite News.ro.

”Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) readuce în atenţia utilizatorilor de servicii de telefonie şi de acces la internet dreptul de fi informaţi atunci când consumă integral resursele incluse în abonament şi când acumulează costuri suplimentare de 250 lei (50 euro), fără TVA, peste valoarea acestuia”, informează ANCOM.

ANCOM a impus furnizorilor aceste obligaţii pentru a spori transparenţa şi pentru a le permite utilizatorilor să îşi controleze mai bine costurile rezultate din utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice.

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice au obligaţia legală de a informa utilizatorii în două situaţii critice de consum:



La epuizarea resurselor incluse în abonament – când volumul de servicii (minute, SMS, date mobile etc.) inclus în planul tarifar este consumat în totalitate. La atingerea unui prag de consum suplimentar de 250 lei (50 euro), fără TVA – atunci când utilizatorii depăşesc valoarea abonamentului şi acumulează costuri suplimentare în cuantum de 250 lei (50 euro), fără TVA, furnizorii sunt obligaţi să emită o notificare clară şi promptă. În funcţie de politica comercială a furnizorilor, acest cost suplimentar poate include şi costurile înregistrate la accesarea serviciilor cu valoare adăugată.

Aceste obligaţii se aplică şi utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit dacă aceştia nu au convenit în mod explicit să renunţe în tot sau în parte la aplicarea lor.

În cazul în care există neclarităţi cu privire la serviciile facturate, utilizatorii au posibilitatea de a consulta facturile detaliate, pe care furnizorii sunt obligaţi să le remită la cerere. Acestea trebuie să conţină o serie de informaţii minime, care să permită identificarea serviciilor utilizate şi a tarifelor percepute.

Dacă aceste obligaţii de informare nu sunt respectate, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urmând paşii descrişi pe site-ul InfoCentru ANCOM, care pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii utile despre serviciile de comunicaţii electronice (telefonie, internet si televiziune), serviciile postale şi serviciile digitale, pentru a-i sprijini in alegerea si folosirea acestor servicii.

”Prevederile legale în vigoare nu abilitează ANCOM să efectueze verificări cu privire la corectitudinea înregistrării traficului de către centrala operatorului”, subliniază ANCOM:.

În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele din contract, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii non-profit se pot adresa mediatorilor autorizaţi sau instanţelor de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are atribuţii cu privire la sancţionarea furnizorilor în astfel de situaţii.